Mourinho: "Le guardo mucho cariño a esa foto con Guardiola y Luis Enrique"

José Mourinho echó la vista atrás para recordar una de las etapas más formativas de su carrera: su paso por el FC Barcelona, donde trabajó en el cuerpo técnico de Bobby Robson y coincidió con dos futbolistas que, años después, también conquistarían Europa desde el banquillo: Pep Guardiola y Luis Enrique.

Preguntado, en una entrevista antes de ser presentado como nuevo entrenador del Real Madrid, por si en aquel momento ya intuía que Guardiola podía convertirse en un entrenador de primer nivel, Mourinho respondió con una imagen cargada de nostalgia: “Mira, hay una foto muy graciosa. La recuerdo con mucho cariño. Es una foto de un entrenamiento: yo, Pep Guardiola y Luis Enrique. Yo era un joven asistente. Pep y Luis, por aquel entonces, eran solo jugadores. Yo estaba muy lejos de donde llegaría. Y creo que Pep y Luis solo pensaban en su carrera futbolística y no en su carrera como entrenadores. Ahora todos somos campeones de la Champions League y hemos llegado hasta aquí”.

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El técnico portugués admitió que ya entonces percibía rasgos diferenciales en ambos, aunque sin proyectar todavía sus futuras carreras como entrenadores. “Pero en aquel momento, sinceramente, solo intentábamos hacer nuestro mejor trabajo. Claro que entendía que Pep era un jugador muy inteligente, por su forma de jugar, por cómo leía el partido. Claro que entendía que Luis era un líder, que Luis era un motivador. Yo también lo percibía. Pero en aquel momento, no piensas en eso, solo piensas en dar lo mejor de ti”.

Mourinho también se refirió a su relación posterior con el Barça, marcada por duelos de máxima tensión en la Champions League y, especialmente, por su etapa en el Real Madrid. El portugués negó que su rivalidad con el club azulgrana naciera de algún tipo de resentimiento por su pasado en el Camp Nou.

“En Barcelona, como familia, vivimos una época maravillosa. Mi hija fue a Barcelona con tan solo un mes de vida. Mi hijo nació en Barcelona. Mi esposa, mis hijos y yo pasamos cuatro años increíbles en Barcelona. Y no tengo ningún mal recuerdo de ello”, explicó.

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Eso sí, Mourinho asumió que el destino le llevó a medirse una y otra vez al Barça en algunos de los grandes escenarios del fútbol europeo. “Pero el fútbol es fútbol, y jugué muchísimas veces contra el Barcelona, empezando en el Chelsea antes de ir al Inter. Partidos importantes de la Champions League con el Chelsea, luego partidos importantes de la Champions League con el Inter, y después me fui al Real Madrid. Creo que fue el destino lo que nos unió”.

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El entrenador portugués, que dejó una huella profunda en el Real Madrid, volvió a dejar clara su vinculación emocional con el club blanco, pero sin alimentar una animadversión hacia el Barcelona. “Al final, no niego que amo al Real Madrid, y por eso regreso. Pero no guardo ningún resentimiento hacia el Barcelona. Simplemente disfruto jugando contra ellos porque en el fútbol, uno disfruta jugando contra los mejores. Los mejores te impulsan a ser mejor”.

Un Mourinho más reflexivo, durante esta entrevista en Vanity Fair, lejos del ruido de sus grandes batallas con el Barça, reivindicó así una etapa azulgrana que considera importante en su vida personal y profesional, y que le unió para siempre a dos nombres capitales del fútbol moderno: Guardiola y Luis Enrique.