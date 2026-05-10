Ni Mourinho ni Klopp: Roncero tiene claro quién debería ser el entrenador del Real Madrid

La temporada 2025/26 del Real Madrid ha terminado convirtiéndose en un auténtico dolor de cabeza para el club blanco. La llegada de Xabi Alonso generó mucha ilusión al inicio del curso, pero los malos resultados y las dudas alrededor del equipo provocaron un nuevo cambio en el banquillo con Álvaro Arbeloa en enero. Sin embargo, la situación no ha mejorado y el ambiente entorno al equipo es cada vez más tenso.

Pero lo más preocupante para el madridismo ya no ocurre únicamente sobre el terreno de juego, y es que durante las últimas semanas han salido a la luz varios enfrentamientos entre jugadores que reflejan el clima de tensión que se vive dentro del vestuario. Primero fueron los problemas entre Rüdiger y Carreras, después la discusión de Kylian Mbappé con un miembro del staff técnico y esta misma semana, el fuerte incidente entre Tchouaméni y Valverde.

Con este panorama, dentro del club ya se empieza a hablar de posibles cambios importantes para la próxima temporada. Para el banquillo, uno de los nombres que más está sonando en las últimas semanas es el de José Mourinho, que ya dirigió al conjunto blanco entre 2010 y 2013.

En la última emisión de 'El Bar de Sique', Tomás Roncero fue claro al hablar del técnico portugués: "Todos los caminos conducen a Mourinho. Eso no significa que sea definitivo, porque también hay voces contrarias dentro del club. La gente sabe que no es el Mourinho de hace 13 años. No tiene el mismo vigor y eso se ha visto en el Fenerbahçe y en el Benfica”.

El periodista dejó claro que, aunque se están barajando grandes nombres para el banquillo, su apuesta personal pasa por una figura muy concreta dentro del propio club: "De Raúl no se habrían reído. Con las Champions le pasa la mano por la cara a muchos jugadores del Madrid. Es leyenda del club y tiene carácter. Yo a Raúl le hubiera dado la oportunidad".

En un directo en AS con Rubén Martín, Roncero comparó la situación del club con una intervención delicada, insistiendo en que no solo importa el diagnóstico, sino también quién ejecuta el cambio.

"Estamos hablando del cirujano, que ya sabe la cirugía que tiene que aplicar, sabe dónde tiene que cortar y dónde tiene que meter el bisturí, pero hay que ver qué cirujano lo hace y que sea garantía. Es una situación muy límite, muy especial, muy traumática entre comillas", declaró, subrayando la dificultad del escenario actual.

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Además, el periodista volvió a defender su decisión de apostar por Raúl González: "Yo creo que es lo que se tendría que haber hecho. Es decir, gente que entra al vestuario y que digas cuidado que este es leyenda con mayúsculas. Cuidado que este ha mamado el Madrid y no le puedo torear. Es que si no es imposible (...) Pero no es del gusto de la presidencia del club".