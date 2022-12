Mourinho se interesa por Odriozola y ya hay contactos para salir cedido

El agente del jugador y el director general de la Roma se reúnen y propondrán al Real Madrid una cesión con opción de compra de 10 millones SI el club blanco acepta, la operación se cerraría en enero por un jugador con el que Ancelotti no cuenta y al que no ha utilizado todavía

Álvaro Odriozola revive con amargura su invisibilidad en el Real Madrid. Cumple su quinta temporada, pero ha jugado los mismos partidos en otros equipos que con los blancos (43). En su segunda campaña el Madrid lo cedió al Bayern en enero, y en la cuarta, a la Fiorentina en verano. Y no ha dos sin tres porque todo apunta a que abandonará la disciplina madridista el próximo mes con dirección a Roma donde le espera Mourinho para sustituir al holandés Karsdorp, con el que el técnico portugués no cuenta.

El agente de Odriozola, Giuseppe Bozzo, y el director general de la Roma, Tiago Pinto, mantuvieron una reunión ayer jueves en el barrio romano de Trigoria, según ‘Corriere dello Sport’. Al parecer, extenderán una propuesta al Real Madrid en la que solicitarán la cesión del lateral donostiarra con una opción de compra a final de temporada por 10 millones de euros. Odriozola tiene contrato con el equipo madridista hasta 2024, pero nunca ha entrado en los esquemas de Zidane ni Ancelotti por lo que asume que lo mejor es buscar un destino donde pueda jugar.

TEMPORADA EN BLANCO

Es el único futbolista de los 23 que forman la plantilla madridista que no ha jugado todavía esta temporada. Ancelotti ha preferido poner a Militao o Nacho antes que a él cuando no ha tenido a Carvajal o Lucas Vázquez. Ha estado en el banquillo en 15 de los 21 partidos del equipo esta temporada, otros cinco estuvo lesionado y en el sexto fue convocado, pero se quedó en la grada al sobrar uno. El técnico italiano ha dejado claro que no confía en sus características defensivas, aunque ofensivamente es un jugador que da profundidad a la banda derecha por su gran despliegue físico.

El Real Madrid pago 32 millones a la Real Sociedad en la temporada 18-19, con un valor de mercado de 30 millones de euros, precio que se ha desplomado a los 6 en cuatro temporadas. Pasó discretamente por el Bayern, pero brilló el año que estuvo en la Fiorentina. Mourinho valora sus condiciones para reforzar la banda derecha, en la que necesita un jugador de sus características. El portugués es quien habría pedido al club su fichaje, por lo que, si el Madrid cede a la oferta del club romano, Odriozola abandonará la nave blanca cuando se abra el mercado de invierno.