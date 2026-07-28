La gran asignatura pendiente de Mourinho que Xabi Alonso y Arbeloa no lograron resolver

Presión alta, agresividad, pragmatismo en el ataque a la portería y un equipo más explosivo. Son algunas de las primeras dinámicas que José Mourinho pretende comenzar a probar en su segunda etapa en el Real Madrid. Cuatro conceptos transmitidos desde el entorno del portugués que conducen hacia una de las grandes asignaturas pendientes que dejaron Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa: convertir la presión en un comportamiento colectivo, coordinado y sostenible.

El reto no consiste simplemente en correr más. Tampoco en perseguir al rival durante los 90 minutos. La presión tiene una importancia fundamental en el fútbol de Mourinho porque determina las distancias entre las líneas, condiciona la salida del adversario y prepara el escenario para atacar después de recuperar. Puede producirse cerca del área contraria, desde un bloque medio o después de atraer al oponente, pero siempre debe responder a una organización común.

Era una de las señas de identidad que Xabi Alonso quiso plasmar en el inicio de su etapa, que coincidió con el Mundial de Clubes. Hasta el clásico, cuando el cambio protestado de Vinicius supuso un punto de inflexión, parecía existir un tono a favor de esta dinámica que fue diluyéndose con el paso de los encuentros. Con Arbeloa sucedió algo similar. La capacidad para repetir esfuerzos fue un escenario que apareció en los primeros partidos. Sin embargo, el castillo volvió a derrumbarse.

Mourinho exprime al Real Madrid en Valdebebas con la cantera como solución ante las bajas / Atlas News

La presión, un elemento en el ADN de Mourinho

Para Mourinho, la presión no es un elemento más, es un dogma. Su primer Chelsea se construyó desde la fortaleza defensiva, la compactación, la disciplina táctica y la capacidad para acelerar después de recuperar. En el Inter comenzó con un equipo especialmente cómodo defendiendo cerca de su área, pero terminó considerando necesario adelantar unos 20 metros la última línea para dominar más y presionar arriba.

La lección resulta aplicable al Madrid actual. Para instalarse cerca del área contraria no basta con que Mbappé, Vinícius o Bellingham salten sobre el poseedor. Los centrocampistas deben cerrar las líneas de pase y los defensas tienen que reducir el espacio que queda detrás de ellos. Si una línea avanza y las demás permanecen atrás, el equipo se rompe.

El objetivo de Mourinho será elegir los momentos. Un pase hacia atrás, un control defectuoso, una recepción de espaldas o un balón dirigido hacia una banda pueden convertirse en señales para activar la presión. Pero sobre todo, que sea una conducta automática en sus jugadores. Xabi Alonso no fracasó por falta de intención. Consiguió incluso números relevantes en las recuperaciones altas.

Su asignatura pendiente fue conseguir que aquella transformación sobreviviera a los malos momentos y que todos los jugadores mantuvieran las mismas distancias y responsabilidades. Álvaro Arbeloa heredó el problema con la temporada empezada y sin una pretemporada para construir los automatismos. En marzo, después de uno de los partidos en los que el equipo respondió mejor a su plan, insistió en la necesidad de que todos los futbolistas tuvieran claro qué hacer con y sin balón.

Kylian Mbappé (Francia), Vinicius Junior (Brasil) y Jude Bellingham (Inglaterra), durante el Mundial. / AGENCIAS

La presión empieza en Mbappé y Vinícius

La primera gran cuestión de Mourinho se encuentra en la delantera. Ningún sistema de presión alta puede funcionar si los centrales y el mediocentro rival comienzan las jugadas sin oposición. Eso no significa que Mbappé y Vinícius tengan que perseguir continuamente a todos los defensas ni gastar la energía que necesitan para decidir los partidos.

El esfuerzo de los atacantes tampoco tendrá que medirse exclusivamente por el número de carreras. Una buena colocación puede impedir que el rival encuentre al mediocentro y obligarlo a jugar hacia el lateral. Presionar también consiste en cerrar caminos y conducir la posesión hacia una zona determinada. La llegada de Bernardo Silva añade un perfil especialmente interesante para esa organización.

El portugués puede participar cerca de los delanteros, actuar en una banda o acercarse al centro del campo. Esa movilidad podría permitirle formar parte del primer salto o acompañar la presión desde una segunda línea. Bernardo puede ofrecer pausa y criterio en ese momento, mientras que Bellingham aporta conducción, llegada y capacidad para atacar espacios cercanos al área.

Valverde aparece como una pieza esencial por su capacidad para repetir esfuerzos, desplazarse hacia las bandas y corregir metros a campo abierto. Su papel concreto dependerá de la posición que le asigne Mourinho, pero su despliegue permite imaginarlo como uno de los principales sostenes del sistema. Bellingham ya demostró en el Mundial su capacidad para robar en el último tercio.

La plantilla también ha cambiado en los laterales. Denzel Dumfries y Marc Cucurella forman parte de los cuatro fichajes realizados por el club para la nueva temporada.Por sus perfiles, los dos pueden ofrecer agresividad para defender hacia delante. Este cambio de precepto también exigirá lo máximo de los centrales, para que, en caso de no ser efectiva la primera línea, sean capaces de retornar campo atrás. La asignatura pendiente no consiste en correr más. Consiste en conseguir que el Madrid corra junto y, sobre todas las cosas, que exista compromiso colectivo.