Mourinho frena la salida de Endrick del Real Madrid

La situación de Endrick en el Real Madrid ha dado un giro radical en apenas unas horas. Cuando todo apuntaba a que el delantero brasileño podía volver a salir cedido para buscar los minutos que no tenía garantizados en el Santiago Bernabéu, el escenario ha cambiado por completo. El atacante continuará, en principio, en el equipo blanco esta temporada y tendrá la oportunidad de convencer a José Mourinho durante el curso.

El brasileño había despertado el interés de varios clubes importantes que veían en una cesión la posibilidad de incorporar a un futbolista con enorme potencial y todavía mucho margen de crecimiento. Roma y Aston Villa habían avanzado en sus respectivos acercamientos y aparecían como las principales alternativas para que Endrick continuara su progresión lejos de Madrid.

Sin embargo, según ha avanzado 'AS', el Real Madrid ha decidido parar en seco cualquier posibilidad de cesión después de que Mourinho haya dejado claro que cuenta con el delantero. El técnico portugués considera que Endrick puede desempeñar un papel relevante en su equipo y el club respalda la decisión. La dirección madridista ya ha trasladado esta postura al entorno del futbolista y a Roc Nation, su agencia de representación. El propio jugador, por su parte, ha asumido el reto de quedarse y pelear por minutos.

Mourinho, clave en la decisión

Uno de los argumentos que ha llevado al entrenador portugués a apostar por su continuidad es la versatilidad del brasileño. Mourinho no contempla a Endrick únicamente como alternativa para la posición de delantero centro, sino que también considera que puede ser útil partiendo desde la banda derecha. La pretemporada también ha sido determinante para que Mourinho se forme una opinión definitiva. El técnico portugués ha podido observar de primera mano al brasileño y los partidos disputados durante estas semanas, donde anotó un gol ante la Fiorentina, han terminado de convencerle de que Endrick puede ser importante.

La decisión de Mourinho cuenta además con el respaldo de la dirección del club. Según "AS", el Real Madrid comparte la confianza del técnico en el delantero y Florentino Pérez mantiene un especial cariño por Endrick, uno de los grandes proyectos de futuro de la entidad. El club realizó una fuerte inversión para hacerse con sus servicios, pagando 35 millones de euros fijos más otros 25 millones en variables. Teniendo en cuenta el coste total de la operación, el Madrid sigue considerando que lo más conveniente es que el futbolista continúe desarrollándose dentro de la propia plantilla.

Enero, la fecha marcada en rojo

La continuidad del brasileño no significa que su situación vaya a quedar cerrada durante toda la temporada. El escenario podría revisarse en enero si Endrick no consigue disfrutar de una cantidad de minutos regular. El futbolista mantiene abierta la posibilidad de valorar una salida temporal en el mercado de invierno si las oportunidades no llegan, pero ahora mismo su prioridad pasa por convencer a Mourinho y ganarse un puesto en el Real Madrid.

La experiencia de la pasada temporada, con su préstamo de media temporada al Lyon, demuestra que una cesión puede ser positiva para su progresión, pero el club considera que todavía tiene margen para comprobar qué puede ofrecer Endrick dentro de la plantilla. Si el brasileño logra hacerse un hueco, la cuestión quedará resuelta. Si no consigue la continuidad necesaria, enero podría volver a abrir el debate. De momento, sin embargo, no hay debate. Mourinho ha tomado partido por Endrick, el Real Madrid ha comunicado su decisión a su entorno y el delantero se queda.