¡Mourinho firma su contrato con el Madrid!

José Mourinho está cada vez más cerca de protagonizar uno de los regresos más esperados de los últimos años en el fútbol europeo. Según ha informado The Athletic, el técnico portugués ya ha firmado el contrato que le convertirá en el próximo entrenador del Real Madrid.

El acuerdo, que se habría firmado la pasada semana, vinculará a Mourinho con el conjunto blanco hasta junio de 2029. A pesar de que el club todavía no ha realizado ningún anuncio oficial, la operación estaría totalmente cerrada y únicamente resta que se formalice públicamente una vez se resuelva el proceso electoral convocado por Florentino Pérez.

Imagen promocional de la candidatura de Florentino Pérez. / EPC

El presidente madridista anunció que adelantaba las elecciones el pasado 12 de mayo y las votaciones tendrán lugar el próximo 7 de junio. Salvo sorpresa mayúscula, Florentino continuará al frente de la entidad y será entonces cuando el club haga oficial el regreso del entrenador portugués, una apuesta personal del mandatario blanco.

De hecho, The Athletic asegura que ya se está trabajando en la composición del futuro cuerpo técnico, así como en la planificación deportiva para el próximo mercado de fichajes. En los últimos días se apuntó que Mourinho ya habría trasladado al club las posiciones que considera prioritarias para reforzar durante el verano. Las urgencias están en la defensa y el centro del campo, dos de las zonas que más problemas han generado durante la temporada.

José Mourinho, junto a Álvaro Arbeloa / MIGUEL A. LOPES / EFE

El regreso del portugués se producirá trece años después de su salida del Santiago Bernabéu. Durante su primera etapa, entre 2010 y 2013, conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, aunque termino saliendo del club con la opinión de la afición muy dividida.

El portugués José Mourinho, entrenador del Benfica. / ESTELA SILVA / EFE

La decisión llega después de una temporada especialmente complicada para el Real Madrid. El conjunto blanco encadenó un segundo curso consecutivo sin conquistar títulos importantes y cerró la campaña con tensiones internas que culminaron en una pelea protagonizada por Tchouameni y Fede Valverde.

La noticia supone un importante golpe de efecto para Florentino Pérez en plena carrera electoral. El presidente afirmó anoche en RTVE que todavía no había hablado con el portugués, pero las informaciones van en otra dirección. Por su parte, Enrique Riquelme podría desvelar a su candidato para el banquillo en los próximos días.