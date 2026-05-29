REAL MADRID
¡Mourinho firma su contrato con el Madrid!
El técnico portugués, que ya dirigió al club blanco entre 2010 y 2013, firma hasta 2029 en un acuerdo cerrado a falta de la oficialidad tras las elecciones presidenciales
José Mourinho está cada vez más cerca de protagonizar uno de los regresos más esperados de los últimos años en el fútbol europeo. Según ha informado The Athletic, el técnico portugués ya ha firmado el contrato que le convertirá en el próximo entrenador del Real Madrid.
El acuerdo, que se habría firmado la pasada semana, vinculará a Mourinho con el conjunto blanco hasta junio de 2029. A pesar de que el club todavía no ha realizado ningún anuncio oficial, la operación estaría totalmente cerrada y únicamente resta que se formalice públicamente una vez se resuelva el proceso electoral convocado por Florentino Pérez.
El presidente madridista anunció que adelantaba las elecciones el pasado 12 de mayo y las votaciones tendrán lugar el próximo 7 de junio. Salvo sorpresa mayúscula, Florentino continuará al frente de la entidad y será entonces cuando el club haga oficial el regreso del entrenador portugués, una apuesta personal del mandatario blanco.
De hecho, The Athletic asegura que ya se está trabajando en la composición del futuro cuerpo técnico, así como en la planificación deportiva para el próximo mercado de fichajes. En los últimos días se apuntó que Mourinho ya habría trasladado al club las posiciones que considera prioritarias para reforzar durante el verano. Las urgencias están en la defensa y el centro del campo, dos de las zonas que más problemas han generado durante la temporada.
El regreso del portugués se producirá trece años después de su salida del Santiago Bernabéu. Durante su primera etapa, entre 2010 y 2013, conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, aunque termino saliendo del club con la opinión de la afición muy dividida.
La decisión llega después de una temporada especialmente complicada para el Real Madrid. El conjunto blanco encadenó un segundo curso consecutivo sin conquistar títulos importantes y cerró la campaña con tensiones internas que culminaron en una pelea protagonizada por Tchouameni y Fede Valverde.
La noticia supone un importante golpe de efecto para Florentino Pérez en plena carrera electoral. El presidente afirmó anoche en RTVE que todavía no había hablado con el portugués, pero las informaciones van en otra dirección. Por su parte, Enrique Riquelme podría desvelar a su candidato para el banquillo en los próximos días.
- ¡Primera oferta del Barça al Atlético de Madrid por Julián Álvarez!
- El Barça avanza por Bernardo Silva
- Decisión tomada con Iñigo Martínez sobre su futuro
- La carambola con Abde que podría abaratarle el precio de Gordon al Barça
- Roony Bardghji opta por una salida del Barça
- Alexia Putellas (32 años): 'Cada día desayuno un poco de hidrato, un poco de proteína y un poco de grasa, obviamente saludable. Como catalana, es un sacrilegio no restregar el tomate en la tostada”
- ¡Fichado! Anthony Gordon aterrizará en Barcelona en las próximas horas
- Pep Guardiola confiesa su deseo de ser seleccionador: tiene una preferencia