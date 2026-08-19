Mourinho: "No me falta Rodri. El mercado está cerrado para mi"

Cuando Mourinho habla, siempre deja frases interesantes. El nuevo entrenador del Real Madrid dio su primera entrevista en El Chiringuito con Josep Pedrerol y comentó el no fichaje de Rodri Hernández. El Balón de Oro del 2024 finalmente decidió vestir de azulgrana y este mismo martes fue presentado ante su nueva afición. Un golpe duro para el madridismo que esperaba verlo de blanco.

A pesar de la necesidad que tenía el Madrid en esa posición, el técnico portugués afirmó que el mercado está cerrado a menos que haya alguna novedad de última hora: "No faltan jugadores. No digo que no habrá más fichajes porque el mercado está abierto, pero si me preguntas directamente si está cerrado para mí... sí. Está cerrado. Me gusta mucho la plantilla", afirmó.

La historia del NO de Rodri al Madrid

De hecho, cuando se le preguntó por el rechazo de Rodri, Mourinho fue claro y explicó toda la intrahistoria de la operación: "No me falta Rodri, tenemos soluciones, tenemos calidad, tenemos jugadores que a lo mejor los miras y los analizas por lo que han hecho, pero a mí me gusta pensar que tengo la capacidad de mejorar a jugadores. Que un jugador que hoy es este, mañana puede ser un jugador diferente", arrancó.

"Sí, sí, hablé un par de veces con él y el Real Madrid le hizo una oferta muy buena. Creo que hay muy buena relación con el City. Sin negociar con el City, el club ha tenido contactos con Rodri; le ha hecho una oferta importante. Rodri ha tenido dudas, ha dudado... y las dudas de Rodri me han creado dudas a mí. Es un jugador extraordinario y muy correcto con nosotros, nada negativo que decir, pero el Real Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que se lo piensan dos veces; tú contactas... y el jugador te pregunta: ¿Cuándo tengo que ir? Es un poco este el concepto, pero él fue muy correcto con nosotros; le deseo el bien... no demasiado bien, obviamente... pero le deseo el bien".

Rodri posando con la camiseta del Barça / FCB

A pesar de la decisión del jugador y de que muchos afirman que es una victoria del Barça sobre el Madrid, Mourinho fue claro: "Las victorias son en el campo, son los títulos. Ahí están las victorias", finalizó en su primera entrevista como nuevo entrenador del Real Madrid en El Chiringuito.