Mourinho evita pronunciarse sobre la candidatura de Lamine al balón de oro: "No opino"

Tras el ruido de la Fórmula 1, vuelve el fútbol a Valdebebas. José Mourinho compareció ante los medios en una semana maratoniana, marcada por las ruedas de prensa y con un nuevo compromiso en el horizonte: la visita del Real Madrid al Elche. El conjunto blanco afronta otro partido más en una semana con seis ruedas de prensa, esta vez ante un conjunto ilicitano que llega al duelo sin conocer la victoria y que pondrá a prueba al equipo madridista en su propio estadio.

Mourinho, en la rueda de prensa previa al partido ante el Elche / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La mejor versión de Vinicius volvió a aparecer en una comparecencia del entrenador portugués. Mientras no lleguen los goles, los regates o las asistencias, Mou se agarra a sus datos en el pasado. "El trabajo del día a día es importante. Está faltando una 'performance' de altísimo nivel, pero estoy contento con él".

EL CRECIMIENTO DEL TURCO

La importancia que tiene Arda Guler en el equipo está creciendo; su calidad individual siempre estuvo visible pero el crecimiento físico ha sido lo que le ha ayudado a dar el salto para convertirse en uno de los pilares más importantes de esta plantilla. "Es un chico que tiene una influencia grande en la plantilla". Por no hablar de las evidentes aportaciones de gol que suma al equipo. "Ya tiene números interesantes. Los números no vienen solo en asistencias, son de análisis más profundos. No quiero ir tan lejos y decir 'top' tres veces, pero ya está en el top".

Arda Güler, futbolista del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La pregunta que se hace el mundo del fútbol es ¿cuánto tiempo le queda al Madrid para sacar su mejor versión? "A mi me piden en 3 meses y otros tienen 10 años", refiriéndose a su máximo rival. Mourinho ha explicado que cuanto más tiempo pasen juntos y unidos menos tardará en llegar el resultado que él espera. "No tengo nada mágico que me pueda decir que en tres meses estemos en un nivel increíble. El objetivo es mejorar en cada partido".

LA SEÑA DE IDENTIDAD

La presión alta ha dado rédito a este equipo, tanto para no sufrir defensivamente en bloque bajo, que Mourinho reconoce que "no le gusta" como para robar cerca de portería rival y poder traducirlo en goles. "No creo que sea posible presionar alto 90 minutos, ni es nuestro perfil. Pocos equipos en el mundo lo pueden hacer". No siempre será fácil porque la capacidad de los rivales para desarrollar su juego y lograr romper la presión blanca es algo con lo que se ha encontrado el conjunto blanco hasta ahora. Aun así, es algo que le encanta al entrenador madridista. "Esta capacidad para matar en 3-4 segundos de transición es lo que quiero"

EL PARÓN DE SELECCIONES ACECHA

Tchouaméni ya va cogiendo ritmo y sensaciones, pese a ello, no está a su 100% y la precaución que mantienen con él en Valdebebas, quieren que sea similar a lo que haga Zidane con él. "Que ayude a la selección sin perjudicar el futuro del jugador. Tengo confianza en que Zidane hará las cosas bien". Al portugués le convence más que pueda acudir al parón con la selección francesa pero le vigilen con una carga moderada. Aún no está ni para ser titular, pero sí ara ir sumando minutos y coger rodaje. "Estoy seguro de que mañana jugará pero no sé cuánto tiempo".

Tchouaméni, jugador del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

UNA NUEVA CARA DEL MADRID

De momento, en enfermería todo son altas y ninguna baja. Este codicionante ha mejorado gracias a la prevención del staff médico y a la implicación de los jugadores. "Los jugadores llegan más pronto no por capricho, sino por trabajo en el gimnasio, antes del entrenamiento. Trabajan 35 minutos dentro, antes de entrar al campo". Una interacción entre todos en la que depositan todo su esfuerzo en evitar trágicas noticias. "Necesitas un poco de suerte, sobre todo, con lesiones traumáticas y de rodilla".

LA PAREJA DE VALVERDE

Valverde es el centrocampista con más galones hasta el momento y por el que Mourinho se ha decantado para que sea un líder dentro del campo y le de un valor simbólico al brazalete que porta el uruguayo. Por eso, la duda es saber quién se acoplará más a la medular para sumarse al doble pivote. Estamos trabajando para tener a toda la plantilla enchufada. Hay diferentes variantes y diferentes modelos de darle forma al doble pivote según qué jugadores. "Los dos jugadores del centro del campo se pueden alterar, puede ser uno más o dos más uno. Con un seis y dos ochos, no siempre con Bellingham de 10. Depende de cada jugador hay equilibrios. Una cosa es Camavinga y Tchouaméni, y otra Valverde y Jude. Tratamos de encontrar equilibrios".

EL BALÓN DE ORO

El portugués ya hizo su propaganda hacia los suyos. "El balón de Oro lo debería ganar algún jugador del Real Madrid, aquí están los mejores jugadores". Tras la autoproclamación de muchos futbolistas sobre quién merece más el balón de oro, Lamine habló desde la sinceridad y cree que entre Mbappé y él, lo merece el que ha levantado el Mundial. A lo que el de Sétubal no responde. "No opino sobre declaraciones de un jugador. Respeto las opiniones de todos, pero no comento".

DIOMANDE

El flamante fichaje del conjunto blanco, Yan Diomande, va teniendo minutos de manera muy controlada. No parece que vaya a ser distinta su situación a lo largo de la temporada ya que "la plantilla es fuerte y hay muchas opciones". El costa marfileño será una variante más para ocupar el flanco derecho en ataque pese a la cantidad recientemente invertida en él. "Tenemos a Diomande, Arda, Vini y en enero a Rodrygo". Por lo que será muy difícil que se convierta en indiscutible.

SOBRECARGA PARA MOURINHO

Para los jugadores hay partidos, para José Mourinho ruedas de prensa. Esas son su cargas equivalentes. Por cada partido, dos ruedas de prensa. El portugués decide tomarselo de la mejor manera, aunque asegura que no echaría en falta ahorrarse alguna. "Seis ruedas de prensa en una semana (risas). En otros países me ahorraban una. Seis en una semana... Estoy cansado de vosotros y vosotros de mí. Pero aquí estamos, porque es nuestro trabajo". Partidos de mucha importancia y de alta exigencia, con el derbi madrileño muy cerquita.

Estas han sido las declaraciones de un José Mourinho aborrecido por las comparecencias y hambriento por seguir ganando. El conjunto blanco buscará los tres puntos en el Martínez Valero y de esta manera, estar cerca del Barça por cualquier resbalón que pueda tener.