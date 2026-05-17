Mourinho: "No soy estúpido. Creo que el Madrid va a contactar conmigo"

José Mourinho ya se ve como nuevo entrenador del Madrid. Tras su último partido de Liga ante el Estoril, Mourinho explicó cómo van las negociaciones de una forma clara: "De momento, lo único que tengo en firme es una propuesta del Benfica... que no he visto, pero Jorge Mendes me dice que es muy buena. Como también es verdad que no he hablado con Florentino o nadie de la estructura. Todo esto es verdad. Pero no soy estúpido... y entre el club y Jorge, hay contactos. Y creo que se van a transformar en contactos conmigo durante la próxima semana".

Mourinho no quiso dar nada por sentado y dejó claro que va a ser muy exigente a la hora de fichar por el Madrid: "Depende de la oferta, de lo que esperen de mí. No hablamos de más o menos euros, sino de lo que esperan de mí, de si estoy en condiciones de cumplir con lo que proponen, con el perfil de trabajo que plantean. Veremos qué pasa".

De hecho, pidió calma y respeto a su decisión: "Ahora mismo es casi seguro que me quedaré en el Benfica, porque tengo contrato y una oferta que aún no he visto, pero mi agente me dijo que era excelente. Por parte del Real Madrid, de momento no tengo nada pero, obviamente, repito: ninguno de nosotros es tonto. Ahora tengo un ‘periodo de decisión’, tranquilidad; mañana me voy a despertar como entrenador del Benfica, el lunes iré al centro de entrenamiento y después, veremos qué pasa”-

Mou no quiso dar nada por sentado por lo que pueda pasar en los próximos días: "Es la misma historia. 'Si pasa'. El entrenador del Real Madrid es Álvaro y si gana mañana... Juega mañana, ¿no? Pues puede que sea el entrenador del Real Madrid", sentenció.