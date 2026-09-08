Mourinho esconde sus cartas ante el Inter: Diomande apunta al once titular y el centro del campo queda en el aire

No es una previa cualquiera para el Real Madrid. El estreno en Champions llega con Mourinho obligado a hacer encaje de bolillos. Las sanciones arrastradas de la pasada campaña, combinadas con las lesiones de Rodrygo, Asencio, Militao y Lunin —quién no se ejercitó por una gripe— provocarán que el Real Madrid cuente con numerosas bajas en su estreno de Champions.

Arda Guler of Real Madrid CF looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Real Madrid at La Cartuja stadium on September 4, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 04/09/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Betis v Real Madrid - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Tanto Camavinga —vio la expulsión por doble amarilla— como Güler fueron amonestados en la eliminatoria ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena y deberán cumplir castigo como el reglamento UEFA indica. Por su parte, Bernardo Silva fue expulsado con roja directa en su último partido de Champions como jugador del Manchester City, precisamente en una jugada donde con su propia mano evitaba el gol de, su ahora compañero Vinicius Jr, que posteriormente dejaba encarrilada la eliminatoria para los blancos. Es por ello que Mourinho no podrá contar con 3 pilares de su centro del campo. Y ahí aparece el principal rompecabezas de cara al Inter.

Tres fórmulas para completar el puzzle

Ante las escasas opciones en el centro del campo, el técnico madridista podría tirar de Jorge Cestero para completar la medular junto a Fede Valverde y Jude Bellingham. El zaragozano ya sabe lo que es tener minutos con la primera plantilla, el pasado curso llegó a participar en tres competiciones y ha realizado la pretemporada al completo bajo las órdenes de Mourinho desde el mes de julio. Sería la opción más lógica para ocupar la demarcación del 6 si Tchouaméni todavía no está preparado para ser titular. Pero no es la única posibilidad. Otra opción es aparezca Brahim en la mediapunta y sea Bellingham quién componga el doble pivote junto al uruguayo, esta fórmula ofrece más garantías aunque altera el esquema defensivo ante un rival que aparentemente tendrá sus ocasiones. La última y más remota posibilidad, es que Trent arranque en el centro del campo. También es una variante, aunque es la menos natural de todas. Mourinho, preguntado precisamente por esta última posibilidad, no quiso dar ninguna pista. "No te lo voy a comentar. Soy honesto, pero no te voy a decir nada".

Brahim Díaz marcó el único tanto en Riazor / X

El portugués juega al despiste. Tiene varias alternativas sobre la mesa y ninguna parece descartada por completo. La alineación será, una vez más, territorio reservado para Mourinho hasta el último momento.

Diomande llama a la puerta

La espera por ver la primera titularidad de Yan Diomande podría poner su fin en el encuentro de mañana. El tridente fantaseado por los madridistas formado por Vinicius, Mbappé y Diomande podría ser la baza ofensiva con la que mañana parta de inicio José Mourinho. El escenario no puede ser más atractivo para su estreno como titular. Un partido de Champions. El Bernabéu. Un rival de entidad. Y la camiseta del Real Madrid. Un escaparate perfecto para el costa marfileño, que podría tener ante sí la oportunidad de presentarse definitivamente ante su nueva afición. Su velocidad, desborde y capacidad para atacar espacios pueden ser argumentos especialmente interesantes ante un Inter que obligará al Madrid a tener profundidad.

El delantero marfileño del Real Madrid Yan Diomande durante el encuentro entre Real Madrid y Real Sociedad / Europa Press

Bellingham, el hombre de confianza

Una obviedad es que Jude Bellingham estará en el once. Sea en el lugar que sea. El inglés está en un estado de forma soberbio desde el Mundial y se muestra como el auténtico líder en este nuevo Madrid de Mourinho, siendo el primero en acudir al gol, en pedir el balón y en salir ganador en la mayoría de sus duelos. Las bajas obligan al inglés a multiplicarse y su capacidad para participar en salida, llegar al área y trabajar sin balón puede convertirle en una pieza fundamental para Mourinho.

Tchouaméni, Endrick y Thiago, pendientes

Queda la duda con Tchouaméni, Endrick y Thiago, quienes completaron las últimas sesiones con el grupo y podrían ir reapareciendo progresivamente, incluso no se descarta que alguno de ellos pueda colarse en la convocatoria para mañana. La incógnita más importante es la del francés. Su presencia cambiaría el escenario de una medular que llega muy condicionada por las ausencias. Si Tchouaméni está disponible, Mourinho recuperaría una alternativa natural para el pivote. Si no, Cestero gana papeletas. Endrick y Thiago, mientras tanto, esperan su oportunidad para volver a entrar en dinámica competitiva.

Tchouaméni, jugador del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Mourinho no quiso desvelar nada en la rueda de prensa previa al encuentro y tendrá la última palabra para determinar el once con el que se entrenarán en su competición favorita. El Bernabéu acogerá la primera jornada de la fase liga, en busca de los primeros tres puntos que le puedan acercar a ese 'Top 8', un lugar en el que los blancos no han conseguido adentrarse nunca desde que se implantó este modelo.