Mourinho, el entrenador que envió al destierro a Carvajal: “No tuve un mísero minuto”

Estos días vienen cargados de loas para Dani Carvajal (Leganés, 1992). Es lo que provocan los duelos y de las despedidas. Pero detrás de los 27 títulos y 450 partidos han existido momentos difíciles para el canterano que puso la primera piedra de Valdebebas. El capitán blanco se marcha después de una temporada complicada que le ha condenado al ostracismo y a quedar fuera de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial que habría supuesto la despedida a lo grande del ganador de las seis Champions.

"Si Mourinho no me ha puesto es porque no ha querido"

No habrá reencuentro con José Mourinho, el entrenador que le condenó a un Erasmus en el Bayer Leverkusen que, a la larga, le dio la cobertura de resiliencia que necesitó para reponerse de las lesiones. Incluso tras la recaída que le obligó a bajar el telón a oscuras en contra de lo que él hubiera querido. Carvajal habría tenido hasta hoy toda su vida en blanco de no ser por José Mourinho, quien decidió no contar con el lateral en el verano de 2012, cuando el Castilla ascendió a Segunda División.

Algo que no ha vuelto a suceder y que pretende repetir el filial que dirige esta temporada Julián López, después de tener que asumir el control tras el ascenso de Álvaro Arbeloa. "Si Mourinho no me ha puesto ha sido porque no ha querido. No hay excusas", explicaba un canterano cabreado por el portugués, después de firmar por cinco temporadas con el conjunto germano por una cantidad de cinco millones.

Apenas un año después, el Real Madrid hizo efectiva la opción de recompra de 6,5 millones de euros que tenía sobre Carvajal en el primer año de los tres que optaba. Se convirtió en el primer fichaje de la temporada 2013/2014, firmando por seis temporadas. El de Leganés se ganó a pulso su regreso, que se produjo ya con Ancelotti en el banquillo, después de la salida de Mourinho por su propia voluntad. El lateral madrileño fue elegido en el once idea de la Bundesliga que publicó el diario Bild, junto a jugadores como Hummels, Ribéry o Lewandowski.

Su equipo se clasificó para la Champions, la primera de las seis que conquistaría Carvajal. El defensa tardó en perdonarle a Mourinho aquel ostracismo, que a la larga le acabaría beneficiando. Wolfgang Holzhäuser, presidente del Bayer Leverkusen, llegó a reconocer que fue el propio entrenador portugués el que avaló personalmente el traspaso del canterano.

“Él confía mucho en el chico, aunque también nos ha dicho que actualmente podría evolucionar mejor en otro club. Carvajal es un lateral derecho con mucho talento. En el Real Madrid le cerraron el paso Sergio Ramos y Álvaro Arbeloa. Con nosotros puede seguir su progresión", explicaba el máximo mandatario del club germano. Casualidades del destino, Carvajal acabaría propiciando la salida de Arbeloa en 2016, tras convertirse en dueño absoluto de una banda derecha en la que ha terminado por ser un actor de reparto. Precisamente con el salmantino, en la que sido su temporada de despedida del Real Madrid.

Y el portugués reconoció su error: "Carvajal era otro..."

"En el Real Madrid tuve pocas oportunidades, la verdad. Iba a viajar a EEUU, pero me hice un corte en el pie con unos amigos y no pude ir. Más tarde, dijo que me llamaría (Mourinho) para jugar contra la Ponferradina (Copa del Rey) si no jugaba más de 60 minutos con el filial. Sin embargo, no pude hacerlo porque el equipo estaba con pocos efectivos y Toril (entrenador del Castilla) tuvo que dejarme en el campo más tiempo del esperado. Era triste después de diez años en el Madrid, no haber tenido un mísero minuto”, lamentaba Carvajal en julio de 2012 en una entrevista con la Cadena Cope, dolido por no estar en una lista de canteranos que tuvieron minutos con The Special One, como Nacho, Sarabia, Morata, Jesé o Casado.

El día del regreso de Carvajal al Real Madrid en julio de 2013. / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Con Mourinho, aprovechar el momento es clave. Tras aquel cruce de caminos, Carvajal perdió el billete, a pesar de las necesidades que tuvo el portugués en su demarcación, porque aquel curso fue en el que Sergio Ramos dejó de ser lateral para convertirse en central el resto de sus días como futbolista. Con todo el dolor del mundo, el de Leganés abandonó la institución en la que hasta ese momento había pasado diez años. Venció el miedo de salir de Valdebebas, consciente de que muchas veces el viaje es solo de ida. Su propio padre, Mariano Carvajal, confesaba en público: “No iba a tener oportunidades, por lo menos ahora”.

El adverbio de tiempo coincidió con la estancia de un Mourinho con el que no habrá reencuentro. Una situación que habría vuelto a poner en el debate a un lateral que ha sido esta temporada, en ocasiones, el tercero en su demarcación. Ya no solo por detrás de un Trent Alexander-Arnold que, sin brillar, se hizo con la titularidad absoluta en cuando se recuperó de sus problemas físicos. También por detrás de David Jiménez, cuya titularidad en Valencia hizo estallar a Carvajal. El futbolista del Castilla terminaría regresando al filial para firmar la paz temporal con Arbeloa.

En julio de 2014, Carvajal cerró una campaña redonda conquistando la Eurocopa, que sumó a la Liga y la Decimoquinta Champions en la que además anotó un gol. Una temporada que le hizo merecedor de ser el cuarto en la clasificación del Balón de Oro que ganó Rodri. Puesto que le supo a poco. Aquellas actuaciones hicieron que Mourinho asumiese el error que había cometido una década atrás.

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“Nacho Fernández, capitán campeón de la Champions 2024. Álvaro Morata, capitán campeón de Europa. Muchas felicidades a ellos y al entrenador que les hizo debutar cuando eran unos críos en la Academia. El mismo entrenador que no entendió que Dani Carvajal era otro”, admitió The Special One, el hombre que obligó al canterano blanco a buscarse el pan fuera de una casa que ahora abandona para un último baile.