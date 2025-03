Mourinho empezó la guerra de los horarios: "El Barça no juega con las mismas reglas"

"Es la última vez que vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso, nunca más lo vamos a hacer. Y si no, no nos presentaremos" afirmó Carlo Ancelotti tras la victoria del Real Madrid ante el Villarreal el pasado sábado. El italiano consideraba que a su equipo se le estaba haciendo una injusticia con los horarios de los partidos y lo denunció.

Aunque como explicamos en SPORT, los blancos no son el único equipo que ha tenido que jugar esta temporada 'sin respetar' esas famosas 72 horas de descanso.

El enfado de Ancelotti recuerda a uno de sus antecesores en el banquillo madridista: Jose Mourinho. El portugués, famoso y recordado por sus polémicas ruedas de prensa, ya se quejó de la diferencia de horarios entre su equipo y el FC Barcelona en 2011.

"No todos juegan bajo las mismas reglas"

La declaración de Mourinho tuvo lugar en marzo de 2011, cuando el Real Madrid se encontraba a siete puntos del Barcelona en LaLiga y encaraba un tramo decisivo de la temporada, con compromisos en Champions League, Liga y la final de la Copa del Rey en el horizonte.

El portugués se quejó de que el Barcelona había jugado un partido de Champions un martes y no volvería a competir en Liga hasta el domingo, mientras que el Real Madrid, tras jugar en Europa un miércoles, tenía que disputar su partido liguero el sábado. Para Mourinho, esto significaba que el equipo de Pep Guardiola tenía más descanso y, por lo tanto, una ventaja en la pelea por el campeonato.

Mourinho en su etapa como entrenador del Real / Agencias

"No todos tienen las mismas posibilidades de competir. No todos juegan bajo las mismas reglas. La competición no es abierta", declaró con tono desafiante.

En la misma rueda de prensa, Mourinho lanzó varias ironías en referencia al calendario, especialmente sobre el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid que se jugaría pocos días después. "A lo mejor ante el Atlético nos quedamos en casa. O igual llegamos a las siete al estadio y jugamos. O hago opcional la concentración y como a Iker (Casillas) no le gusta, igual no va", dijo con sarcasmo.

El portugués también insinuó que LaLiga estaba favoreciendo al Barcelona para cerrar el campeonato cuanto antes: "Quieren acabar con la Liga y a lo mejor les ayudo", aunque luego reconoció que el Madrid estaba al límite y que perder un solo punto significaba decir adiós a la competición.