¡Mourinho elige a Enzo! El Madrid asume el 'no' de Olise y prepara una millonada por el argentino

El Real Madrid ya ha definido su hoja de ruta para reforzar el centro del campo y todo apunta a una prioridad clara marcada por José Mourinho. Tras asumir que el fichaje de Michael Olise es prácticamente imposible, el técnico portugués ha señalado a su gran objetivo para la medular: Enzo Fernández. El conjunto blanco planea abrir negociaciones con el Chelsea en los próximos días, según informa AS.

El centrocampista argentino de 25 años se ha convertido en la gran apuesta de Mourinho para apuntalar su proyecto. El entrenador considera que Enzo reúne todas las cualidades que busca para su centro del campo: gran capacidad asociativa, liderazgo, experiencia al máximo nivel y un rendimiento inmediato.

Enzo Fernández, objetivo del Real Madrid / EFE

Uno de los factores que juegan a favor del Real Madrid es la predisposición del futbolista. Enzo nunca ha ocultado su interés por jugar en el Santiago Bernabéu y su deseo de vivir en Madrid ha alimentado los rumores durante los últimos meses.

La principal dificultad será económica. El argentino tiene contrato hasta 2032 y el Chelsea no contempla facilitar su salida. Pese a haber generado ingresos recientemente con algunas ventas importantes, el conjunto londinense considera a Enzo una pieza estratégica de su proyecto. Por ello, cualquier negociación partiría de una cifra superior a los 100 millones de euros.

Para afrontar una operación de semejante magnitud, el Real Madrid estudia movimientos en su plantilla. Futbolistas con mercado en la Premier League, como Camavinga o Tchouaméni, podrían convertirse en activos clave para equilibrar las cuentas y generar margen financiero.

Olise, una vía prácticamente cerrada

La apuesta definitiva por Enzo Fernández también viene condicionada por el fracaso en el intento de acercarse a Michael Olise. El extremo francés era uno de los nombres mejor valorados por la dirección deportiva, pero la postura del Bayern de Múnich ha sido inamovible desde el primer momento.

Olise, en el duelo ante el PSG / EFE

En Alemania consideran a Olise una pieza fundamental de su proyecto y no existe ninguna intención de abrir negociaciones. Su contrato hasta 2029 y la firme posición de la directiva bávara han convertido cualquier intento en una misión imposible.

La contundencia del Bayern ha sido tal que el propio Real Madrid optó recientemente por desmarcarse públicamente de las especulaciones surgidas alrededor del jugador, dando casi por cerrada una operación que nunca llegó a tomar forma real.

Mateus y Bouaddi pierden fuerza

Tal y como afirma AS, con todos los esfuerzos centrados en la incorporación de Enzo Fernández, las alternativas que manejaba la dirección deportiva han quedado relegadas a un segundo plano.

El caso de Mateus Fernandes parece prácticamente descartado. El joven centrocampista considera que su progresión deportiva sería más favorable en otro destino donde disponga de mayores oportunidades para acumular minutos y asumir protagonismo. El Tottenham gana enteros para hacerse con sus servicios.

Ayyoub Bouaddi, la gran revelaciuón de Marruecosq / EFE

Por su parte, Bouaddi tampoco encaja en los planes inmediatos de Mourinho. Aunque los informes de seguimiento eran positivos y el club llevaba tiempo observando su evolución, el técnico portugués prioriza perfiles con experiencia y recorrido en la élite.

La idea del entrenador es construir un núcleo competitivo formado por futbolistas contrastados que puedan asumir responsabilidades desde el primer día. Una filosofía que, por ahora, aleja la llegada de jóvenes talentos todavía en fase de crecimiento y sitúa a Enzo Fernández como el gran objetivo del verano.