Mourinho: "Disculpo a los jugadores, veníamos de un partido muy exigente"

La relajación de la segunda parte no molestó a Mourinho. O eso explicó en rueda de prensa, a pesar de que en el campo se lo vio enfadado dando indicaciones a sus jugadores: "Hoy era un partido que se debía ganar tras perder contra el Betis. La primera parte fue fantástica, luego en la segunda no fue tan buena. He visto fatiga, busqué darles estabilidad con los cambios. Disculpo a los jugadores, es normal, veníamos de un partido muy exigente, ha habido jugadores que han acabado con mucha fatiga. Los jugadores merecen mi respeto y aplauso. Acabamos rápido un partido que podría ser difícil y estoy contento", dijo el portugués.

Eso sí, hubo una cosa que no gustó al entrenador y reconoció que hay que mejorar: "Creamos muchas ocasiones, pero también fallamos muchas ocasiones. Acabo de decirle a mi equipo, algún día, algún pobre equipo pagará por todas estas ocasiones que fallamos (risas). Algún día, le marcaremos 7 goles a algún equipo. Somos muy verticales como equipo, muy caóticos y frenéticos en el ataque. No retenemos el balón durante largos periodos de tiempo. Cuando recuperamos el balón, vamos directamente al ataque, ya sea que marquemos o perdamos el balón".

Real Madrid - Rayo Vallecano, en imágenes / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El segundo tanto de los blancos llegó tras una buena presión alta y un grave error de Lejeune, algo que gusta al técnico portugués: "No siempre es posible presionar alto, es algo que me gusta muchísimo, es normal que los rivales te hagan peligro, pero es una victoria importante y merecida".

El portugués hizo un cambio sorprendente en el descanso, cambiando a Valverde por Camavinga, aunque Mourinho tranquilizó a los merengues sobre su estado físico: "Saqué a Fede Valverde por precaución. Jugó contra el Inter de Milán con dolor en su tendón de Aquiles. También estaba cansado, así que lo saqué para estar seguros", finalizó.