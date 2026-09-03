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Mourinho, en directo: rueda de prensa previa al Betis - Real Madrid de LaLiga, en vivo
Sigue la comparecencia del técnico del Real Madrid en la previa del partido de la jornada 4 ante el Betis
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Finaliza la rueda de prensa de José Mourinho.
Modric
"Lo queríamos tanto. Con el Tottenham era casi imposible negociar. José Ángel me decía: 'Está llegando al aeropuerto para coger el avión'. Después me decía que no había acuerdo. Así varias veces. El Real Madrid estuvo cerca de decir que era imposible, pero el jugador quería. Modric podía ayudar a dar el salto adelante, porque jugaba de todo en el centro del campo. Lo elegisteis como el peor fichaje del Real Madrid en los primeros meses, pero luego os ha callado la boca a todos".
Xabi Alonso y Arbeloa
"Con Xabi, no. La última vez que hablé con él fue cuando jugué contra el Leverkusen con la Roma. Con Álvaro hablo a menudo, pero no para tener información. No es fácil para un exentrenador hablar de su situación anterior. Nunca lo pondría en esta situación, porque lo quiero".
Pellegrini
"No reprocho nunca nada, porque no podemos volver atrás en el tiempo. En el pasado hay momentos, palabras que uno dice y después te sientes un idiota, sientes que te has equivocado. Con él he tenido algún comentario estúpido. Si lo escucha, se va a reír. El campeonato que ganó con el City se lo he regalado yo. A dos partidos del final, si el Liverpool empata con el Chelsea, el Liverpool es campeón. Pero ganamos. Nos hemos encontrado alguna vez y ha tenido detalles de señor. En un amistoso entre Betis y Roma quedamos con siete jugadores en el campo y no fueron a machacar. Quedó como un señor, es un gran entrenador y un ejemplo, también como persona. Le abrazaré antes y después".
Nivel LaLiga
"Pienso que el Atlético también estará, aunque no lo dicen abiertamente. Han hecho buenos fichajes y tienen estabilidad interna. Mismo entrenador, mismo modo de pensar. Es importante en un fútbol de cambios. Después, hay equipos que están en competiciones europeas, como Betis o Villarreal. Son equipos fuertes. También los vascos. Para mí, no es una liga fácil. Un partido puede tener un resultado que da la idea de que es fácil, como contra el Málaga o los cinco del Barça al Elche. Pero hay una presión que en otros campeonatos no existe: la presión de tener que ganar siempre. En Francia o Alemania ya saben que van a ser campeones".
Ceballos
"Hemos hablado tres minutos al teléfono. No contaba con él. Muchas veces, el jugador, cuando no cuentan con él, se quedan agarrados a sus contratos, porque se quieren quedar. En este caso, las cosas han sido muy fáciles. Me dijo: 'Si no cuentas conmigo, prefiero estar libre para decidir mi futuro'. El jugador y el club han llegado hasta la conclusión de rescindir el contrato".
Más sobre Asencio
"El club le ha abierto un expediente. Como entrenador, lo veo como jugador del Real Madrid, pero está lesionado y seguirá así un par de semanas. Estoy fuera de ese problema. Es jugador del Real Madrid 24 horas al día".
Sancionados Champions
"Me estás estropeando la tranquilidad. Después del partido de mañana te diré. Déjame estar optimista para el partido de mañana. Tendremos un problema gordo (Champions)".
Asencio
"Hablé con él cuando llegué en función de cosas del pasado. Desde que llegué, no he hablado nada más. No hablo más de cosas que pasan fuera. En Valdebebas es un jugador ejemplar. Ahora que está lesionado, es el primero en llegar y el último en salir. Pero un jugador del Real Madrid, es jugador del Real Madrid 24 horas al día, siete días a la semana, 365 días al año. Lo que haces fuera continúa siendo Real Madrid y dañando el prestigio de un club intocable. Con eso te estoy diciendo que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente".
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