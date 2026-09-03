Mourinho, en directo: rueda de prensa previa al Betis - Real Madrid de LaLiga, en vivo

Pellegrini

"No reprocho nunca nada, porque no podemos volver atrás en el tiempo. En el pasado hay momentos, palabras que uno dice y después te sientes un idiota, sientes que te has equivocado. Con él he tenido algún comentario estúpido. Si lo escucha, se va a reír. El campeonato que ganó con el City se lo he regalado yo. A dos partidos del final, si el Liverpool empata con el Chelsea, el Liverpool es campeón. Pero ganamos. Nos hemos encontrado alguna vez y ha tenido detalles de señor. En un amistoso entre Betis y Roma quedamos con siete jugadores en el campo y no fueron a machacar. Quedó como un señor, es un gran entrenador y un ejemplo, también como persona. Le abrazaré antes y después".