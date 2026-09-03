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Mourinho, en directo: rueda de prensa previa al Betis - Real Madrid de LaLiga, en vivo

Sigue la comparecencia del técnico del Real Madrid en la previa del partido de la jornada 4 ante el Betis

Mourinho, en rueda de prensa

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Mario Roldán

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