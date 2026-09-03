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Mourinho, en directo: rueda de prensa previa al Betis - Real Madrid de LaLiga, en vivo
Sigue la comparecencia del técnico del Real Madrid en la previa del partido de la jornada 4 ante el Betis
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¡Buenos días! Bienvenidos a la rueda de prensa de José Mourinho previa al partido del Real Madrid ante el Betis. Los blancos, que son segundos en la clasificación empatados a puntos con el Barça tras ganar los tres primeros partidos del curso, disputan mañana a las 21.00h la cuarta jornada de LaLiga EA Sports
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