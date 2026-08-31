Mourinho se pregunta cuánto ha costado Diomande

El gran reto que tendrá José Mourinho en el inicio de temporada será la gestión de los minutos y el protagonismo. El inicio de temporada plantea una balsa de aceite con estaciones a tener en cuenta como la de La Cartuja, contra el Betis. Sin embargo, la gran fecha señalada es el derbi madrileño ante el Atlético el domingo, 20 de septiembre, a las 16:15 horas. Hasta entonces, tiempo para que los fichajes definan su rol. El que tiene unas circunstancias más complejas es Yan Diomande.

Suplente en los tres partidos

El jugador que le costará al Real Madrid 140 millones si se cumplen todas las variables ha jugado en sus tres primeros partidos 57 minutos. Ninguno como titular, ni siquiera frente al Málaga, un escenario ideal para aumentar el protagonismo del fichaje más caro en la historia del club. Salió en el minuto 64, como reemplazo de Brahim. Fue suplente, como frente al Espanyol y la Real Sociedad.

Diomande, durante el partido frente al Málaga. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Durante la comparecencia posterior al 4-0 frente al Málaga, Mourinho se apoyó en el jefe de prensa del primer equipo del Real Madrid para preguntar cuánto había costado Diomande. "Tiene que ir poco a poco. Ha jugado en los tres partidos 20, 15 o 30 minutos. Trabaja bien y mucho, es humilde y quiere aprender y trabajar. Me escucha y escucha a los compañeros. Va a crecer", explicó el luso.

Es un discurso de protección detrás del cual también se encuentra una historia. Mourinho no pidió un extremo derecho, pero Florentino quiso llevarse a una gran pieza del mercado. Lo intentó con Olise y no fructificó. Al final, esa puja de 150 millones que presentó por Julián Álvarez acabó llevándosela el jugador del RB Leipzig. Después de una negociación que se prolongó más de la cuenta. "No puedo mirar lo que hemos pagado sino al jugador joven con gran potencial", reflexionó.

"Take it easy, calma"

Mourinho sabe que Diomande ha jugado "una temporada de alto nivel en la Bundesliga con el RB Leipzig". Pero hasta ahí. Por eso pide calma, y de paso, con ese argumento, permite que el trío de estrellas Vinicius, Mbappé y Bellingham siga siendo una ordenación que no pierde protagonismo. "Normalmente cuando se habla de un número así de gordo se habla de alguien que revienta con todo. No es el caso. Es demasiado joven, pero tiene un potencial increíble. Take it easy, calma", añadió, con el recuerdo reciente de Mastantuono.

Mourinho saluda a Funes, antes del partido / Chema Moya / EFE

El caso del argentino fue un claro fracaso en el ajuste entre las expectativas y la realidad. El Madrid terminó pagando 63 millones por un futbolista que ha terminado cedido en la Fiorentina después de un debut sin éxito en el Bernabéu. También, un joven con la mayoría de edad prácticamente recién cumplida. Endrick es un ejemplo similar. Aunque el brasileño logró redimirse en la media temporada del Olympique de Lyon, este verano ha regresado a una compleja realidad en la que también se cruza con Diomande.

Diomande ha trabajado estrechamente con Mourinho esta semana, donde se ha priorizado el juego ofensivo. Hay un plan específico para que pase página con respecto a un "verano difícil", como lo definió Mourinho, quien en su juego de roles ironizó cuando se fue de la sala de prensa: "¿140 millones?". Un chascarrillo que encierra un mensaje sobre la hiperinflacción de un mercado que no deja de crecer. Y ahí, el Madrid ha lanzado una apuesta por un Diomande aún por descubrir.