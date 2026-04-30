Ni Mourinho ni Deschamps: Tomás Roncero dicta sentencia sobre quién debería ser el nuevo entrenador del Real Madrid

Nueva temporada en blanco para el Real Madrid. El proyecto de Xabi Alonso salió completamente rana y Florentino Pérez decidió cortar de raíz al rescindir su contrato después de perder la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. La decisión del presidente del Real Madrid fue subir a Álvaro Arbeloa al primer equipo, quien en su debut cayó eliminado de la Copa del Rey ante el Albacete.

Al inicio, logró cohesionar al vestuario, pero lo cierto es que Arbeloa ha empeorado los registros del técnico donostiarra. LaLiga podría quedar sentenciada este mismo fin de semana, a falta de cinco jornadas, lo que dejaría en muy mal lugar a la plantilla blanca. Además, existe la posibilidad de que tengan que hacer el pasillo en el Spotify Camp Nou si el Barça vence a Osasuna y el Real Madrid tropieza ante el Espanyol, ya sea con un empate o una derrota.

Ya con la temporada pérdida, el debate en el Real Madrid se está centrando en quién debería ser el nuevo entrenador de cara a la próxima campaña. Uno de los últimos en alzar la voz fue Tomás Roncero en el programa 'El Bar' de la Cadena SER.

En los últimos días, han sonado varios entrenadores como Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino o el regreso de José Mourinho, pero el tertuliano de 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, apuesta claramente por Klopp. "Me parece que es un entrenador con mucha personalidad y además me consta", admitió.

El periodista del 'AS' desveló que "sería un gran acierto", pero recordó: "Eso ya no depende de mí". Sin embargo, expresó que no quiere volver a ver a Mourinho en el banquillo del Real Madrid: "No lo veo, ya pasó su etapa. Tuvo un par de años buenísimos. Además, le tocó el mejor Barça de la historia e incluso le ganó títulos bien ganados, pero ya es pasado".

Klopp y Mourinho, las opciones del Florentino Pérez para el banquillo del Madrid / EFE

Sobre la posibilidad de que sea Deschamps el próximo entrenador del Real Madrid, Roncero fue contundente: "Me aburre. Mbappé tiene mucha conexión con él, pero no sé, me parece demasiado 'bluff'. No me transmite".

Asimismo, reconoció que ha hablado con muchos aficionados del Real Madrid y también ven a Klopp como la mejor opción de todas. "Es el hombre ideal", volvió a repetir.

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"Ahora dependerá del club que le convenza o de que se lancen a por él. Esto tampoco ha ocurrido, porque el Real Madrid todavía no se ha lanzado a por ninguno", señaló en la Cadena SER.