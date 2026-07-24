Mourinho debuta con una victoria en el primer amistoso a puerta cerrada

El nuevo Real Madrid de José Mourinho arrancó la pretemporada con una victoria en un amistoso a puerta cerrada frente al Alcorcón. El técnico portugués contó únicamente con los futbolistas que no participaron en la Copa del Mundo este verano, además de Arda Güler, eliminado en la fase de grupos con Turquía. Los blancos necesitaron dos penaltis para imponerse al conjunto madrileño (1-0) en una primera prueba con muchas caras nuevas y numerosos canteranos sobre el césped.

Un once de circunstancias

Mourinho apostó por una defensa de circunstancias debido a las numerosas bajas mundialistas. Raúl Asencio formó en el centro de la zaga junto a Dean Huijsen, pese a que las últimas informaciones apuntan a que el central canario no entra en los planes del técnico portugués y el club trabaja para encontrarle una salida este verano. En los laterales actuaron Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras, dos de los jugadores llamados a convencer al nuevo entrenador tras los refuerzos incorporados por el Real Madrid en esas posiciones.

El portugués también quiso empezar a conocer de cerca el talento de La Fábrica. Cestero y Gabri Valero fueron titulares ante el Alcorcón y se convirtieron en las primeras apuestas de Mourinho durante esta pretemporada, en un encuentro en el que el técnico repartió minutos entre varios jóvenes de la cantera.

Los focos, sin embargo, se los llevaron dos futbolistas que afrontan un verano muy distinto. Arda Güler fue uno de los más participativos durante la primera mitad, aunque comenzó el partido fallando un penalti en el minuto dos. El internacional turco sigue siendo una de las grandes ilusiones del madridismo, que espera que dé el salto definitivo bajo las órdenes de Mourinho.

Mastantuono quiere impresionar a Mourinho

En el lado opuesto aparece Franco Mastantuono. El argentino fue el jugador más desequilibrante del encuentro por la banda derecha, dejando destellos calidad y provocando el primer penalti del partido. A pesar de eso, su futuro sigue siendo una incógnita y su continuidad en el Santiago Bernabéu no está asegurada. Estos encuentros de pretemporada pueden ser claves para impresionar a Mourinho.

Mastantuono fue titular en el primer amistoso de la pretemporada del Real Madrid / Real Madrid

Tras el descanso, Mourinho renovó prácticamente por completo el equipo y dio entrada a una larga lista de canteranos. Entre ellos destacó Daniel Yáñez, autor del gol de la victoria desde el punto de penalti para sellar el triunfo blanco frente al conjunto de Primera Federación.

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Más allá del resultado, el estreno dejó las primeras pistas de lo que busca Mourinho en este nuevo proyecto: intensidad y competitividad. Aún con la mayoría de los internacionales pendientes de reincorporarse tras el Mundial, el técnico portugués comenzó a perfilar una idea de equipo en una pretemporada que será clave en el futuro de muchos futbolistas de la primera plantilla. El siguiente compromiso de los blancos volverá a ser a puerta cerrada ante el Leganés el próximo 28 de julio.