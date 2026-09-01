Mourinho, en cuadro para el debut en Champions

El Real Madrid afrontará su estreno en la Champions League con un importante problema en una de las posiciones que más dudas ha generado en este inicio de temporada. José Mourinho no podrá contar con Eduardo Camavinga, Bernardo Silva ni Arda Güler para el debut ante el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, un contratiempo de peso para el técnico portugués.

El conjunto blanco jugará su primer partido en la máxima competición continental con la ilusión de volver a competir al máximo nivel en los grandes escenarios. Sin embargo, Mourinho tendrá que buscar soluciones en la medular justo cuando parecía haber empezado a encontrar una fórmula.

En los primeros encuentros de la temporada, el dúo formado por Bernardo Silva y Arda Güler, con Fede Valverde como una de las piezas fundamentales del centro del campo, había comenzado a consolidarse. Además, la actuación de Camavinga ante el Málaga, en la cómoda victoria blanca en el Bernabéu, también había invitado al optimismo.

Arda Guler y Bernardo Silva entrenando con el Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El francés firmó una notable aparición y parecía demostrar que, pese a las dudas que todavía existían en la posición y al 'no' de Rodri, el Madrid podía empezar a encontrar alternativas. Todo ello, además, a la espera de la recuperación definitiva de Aurélien Tchouaméni.

Un estreno condicionado

Pero el estreno europeo supondrá un primer gran inconveniente para Mourinho. Las ausencias de Camavinga, Bernardo y Güler no tienen nada que ver con problemas físicos. Los tres jugadores arrastran sanciones de la pasada temporada y deberán cumplirlas en la primera jornada de la nueva edición de la Champions.

Camavinga fue expulsado por doble amarilla en el tramo final del partido de vuelta de los cuartos de final ante el Bayern de Múnich. Arda Güler, por su parte, vio la roja al término de aquel mismo encuentro después de protestar airadamente al árbitro por la expulsión de su compañero.

El árbitro Slavko Vincic muestra la tarjeta amarilla a Eduardo Camavinga. / ANNA SZILAGYI / EFE

La situación de Bernardo Silva es distinta. El portugués fue expulsado en su último compromiso europeo de la pasada campaña, precisamente ante el Real Madrid. El centrocampista vio la roja directa tras detener con la mano, sobre la línea de gol, un remate de Vinícius que había vuelto a quedar suelto después de estrellarse previamente en el poste.

Mourinho, obligado a buscar soluciones

Tres ausencias que obligarán a Mourinho a reconstruir por completo su centro del campo para recibir al Inter. Valverde apunta a ser una de las piezas fijas, mientras la gran incógnita pasa por Tchouaméni. El francés ya acumula varios entrenamientos con el primer equipo tras las molestias que arrastraba desde el Mundial, aunque Mourinho ha preferido no forzar su regreso y reservarlo hasta que esté completamente preparado.

Si finalmente no llega a tiempo, el técnico tendrá que buscar alternativas. Brahim Díaz podría ganar protagonismo, especialmente en un encuentro en el que el Madrid necesitará reforzar determinadas zonas del centro del campo.

El estreno en Champions pondrá a prueba, de esta manera, una medular que parecía empezar a encontrar respuestas, pero que llegará al primer gran escenario europeo con tres bajas de golpe. Un auténtico quebradero de cabeza para Mourinho.