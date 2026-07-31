Mourinho convoca al último 'robo' del Madrid al Atlético

José Mourinho ya ha definido la convocatoria para el primer amistoso oficial de la pretemporada del Real Madrid. Tras los partidos de entrenamiento frente al Leganés y el Alcorcón, el conjunto blanco se medirá este sábado 1 de agosto a la Fiorentina, en un encuentro que servirá para seguir perfilando el equipo de cara al nuevo curso.

El técnico portugués contará con los dos fichajes ya incorporados este verano, Denzel Dumfries y Carlos Espí, pero también volverá a dar un papel protagonista a la cantera. Hasta doce futbolistas del filial y del juvenil han entrado en la lista, aunque uno de los nombres que más llama la atención es el de Aimar García, central diestro, madrileño, de 19 años y de 1,92 metros de altura.

El Real Madrid le ‘roba’ al Atlético al central Aimar García, de 18 años / EFE

El joven futbolista aterrizó hace apenas unas semanas en Valdebebas procedente del Atlético de Madrid, en una operación que no pasó desapercibida. El centrocampista finalizaba contrato con el conjunto rojiblanco y decidió aceptar la propuesta del Real Madrid para continuar su formación vestido de blanco.

Su rápida presencia en una convocatoria del primer equipo confirma la confianza que existe en el club sobre su potencial. Mourinho ha querido premiar su rendimiento durante las primeras semanas de trabajo y le brindará la oportunidad de seguir acumulando experiencia junto a la primera plantilla.

Otro capítulo en la batalla por la cantera

El fichaje de Aimar García reabrió una herida habitual entre Real Madrid y Atlético en los últimos años. En el Metropolitano no sentó nada bien perder a otro futbolista de su academia rumbo al eterno rival, una situación que ya se ha repetido en varias ocasiones.

La tensión quedó reflejada hace unos meses, cuando el Real Madrid presentó la famosa oferta de los 150 millones por Julián. La entidad rojiblanca respondió con mensajes irónicos en redes sociales, llegando a publicar: "P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid!". Una muestra del malestar que existe en el Atlético cada vez que uno de sus jóvenes talentos cambia de bando.

Fortea y Sergio Mestre, precedentes recientes

El caso de Aimar García no es una excepción. En la misma convocatoria también aparecen los nombres de Jesús Fortea y Sergio Mestre, dos futbolistas cuya llegada al Real Madrid también estuvo marcada por su pasado en la cantera rojiblanca.

Jesús Fortea, jugador del Real Madrid / X

Fortea protagonizó uno de los movimientos más sonados del fútbol base español al abandonar el Atlético para incorporarse a La Fábrica, mientras que Sergio Mestre siguió un camino similar antes de consolidarse como uno de los porteros con mayor proyección de la cantera blanca.

Ahora, Mourinho vuelve a mirar hacia el fútbol base para completar su primera convocatoria de pretemporada. Y entre los doce canteranos elegidos destaca un nombre que, más allá de su talento, vuelve a recordar que la pelea entre Real Madrid y Atlético también se juega lejos de los focos del primer equipo.