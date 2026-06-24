Mourinho: "Yo los clásicos no los veía, los jugaba"

Sin haber sido presentado todavía como entrenador del Real Madrid, José Mourinho dio una entrevista a Vanity Fair en la que dejó un mensaje directo sobre Kylian Mbappé, señalado por parte del entorno madridista pese a sus goles y discutido por quienes consideran que su presencia puede desequilibrar al equipo.

Mourinho evitó entrar en diagnósticos precipitados. “Tengo que verlo con mis propios ojos. Necesito comprender cosas que, en este momento, desconozco. Lo que sé ahora mismo es lo que leo en los medios, lo que veo en la televisión”, explicó el técnico portugués.

Para Mourinho, antes de emitir un juicio sobre Mbappé o sobre cualquier otro jugador, hay un paso imprescindible: conocer el vestuario. “Necesito conocer a los jugadores. No es momento de hablar. Es momento de mantener la calma, analizar, comunicar, preguntar, responder preguntas y entablar un diálogo fluido y honesto”, afirmó.

FUTBOL REAL MADRID , BARCELONA , ENTRENADOR , El saludo entre Mourinho y Vilanova antes del comienzo del partido./Foto Alejandro García/EfeGRA279. BARCELONA, 07/10/2012.- El entrenador del Real Madrid, el portugués José Mourinho (i), saluda al del FC Barcelona Tito Vilanova, antes del partido de la séptima jornada de liga en Primera División, hoy 7 de octubre de 2012 en el Nou Camp. EFE / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

El portugués insistió en que su papel no sería el de alimentar críticas, sino el de elevar el nivel de una plantilla sometida siempre a la máxima exigencia. “Al final, lo que quiero es ayudar a los jugadores a mejorar, al equipo a mejorar, al club a mejorar. Estoy aquí para ayudar a todos, no para criticar, no para hablar, sino para escuchar”. Y sobre Mbappé dejó una frase rotunda: “Lo único que puedo decir de Kylian Mbappé es que es un jugador fenomenal, y voy a intentar ayudarle a ser aún mejor”.

La historia diferencia al Madrid

A partir de ahí, Mourinho amplió la mirada hacia lo que significa entrenar al Real Madrid. Preguntado por lo que diferencia al club blanco de todos los equipos que ha dirigido —Chelsea, Inter, Porto, Roma, Fenerbahçe o Benfica—, no dudó: “La historia. La historia del Real Madrid es incomparable”. Para el técnico, la grandeza madridista no depende solo de una generación, de una plantilla o de una estrella concreta.

Guardiola saluda a Mourinho antes del inicio del encuentro. // Alberto Estévez DEP70. BARCELONA, 21/04/2012.- Los entrenadores del FC Barcelona y del Real Madrid, Pep Guardiola (d) y el portugués José Mourinho (i), respectivamente, se saludan momentos antes de comenzar el partido, correspondiente a la trigésimo quinta jornada de Liga de Primera División, que disputan ambos equipos hoy, 21 de abril, en el Camp Nou. EFE/Alberto Estévez ESPAÑA FÚTBOL LIGA PRIMERA DIVISIÓN / ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

“Creo que las camisetas blancas tienen algo mágico. Pero la realidad es que podrían ser negras, verdes o azules, y no cambiaría nada. Porque lo que ha hecho del Real Madrid lo que es, es su historia”, afirmó Mourinho. Una declaración que resume su visión del club: el Madrid como institución por encima de los nombres propios, incluso de los más brillantes.

Siempre hay periodos en los que hay que construir, hay que reconstruir José Mourinho

“La historia del Real Madrid es diferente. No se trata de la historia de tantos jugadores increíbles que jugaron en el Real Madrid. Se trata del club. Se trata de los títulos”, añadió. Mourinho, que conoce como pocos la exigencia del Bernabéu, también recordó que incluso los grandes campeones atraviesan fases de transición. “Por supuesto, hay periodos difíciles. Hay periodos en los que no pueden ganar, como suelen hacer los campeones. Siempre hay periodos en los que hay que construir, hay que reconstruir”.

Pero, para él, hay una constante que no cambia. “Está en el ADN del Real Madrid, el club más grande del mundo en muchos aspectos: social, económico, en muchos sentidos. Pero al final, lo que perdura son los títulos. Y cuando hablamos del Real Madrid, hablamos de historia del fútbol, de legado futbolístico”.

Los clásicos

Mourinho también echó la vista atrás para recordar los Clásicos que vivió en el banquillo blanco frente al Barcelona de Pep Guardiola. “Me encantaba jugar esos partidos. No los veía, los jugaba. Y me fascinaban”, confesó. Aquellos duelos, marcados por Cristiano Ronaldo y Leo Messi, por la tensión competitiva y por dos estilos antagónicos, siguen ocupando un lugar especial en su memoria.

LALIGA | FC Barcelona - Real Madrid (2-2): Iniesta fue ovacionado tras ser relevado en su último Clásico / EFE

“Incluso después de tantos años, cuántas veces me he encontrado con gente en la calle diciendo —perdón por la expresión—: ‘El mundo se paralizó. El mundo se paralizó por esos partidos’”, relató Mourinho. Y añadió que esa dimensión global se ha perdido: “Y ya no es así. La gente ya no ve los Clásicos como antes. El mundo se paralizaba. No se trataba solo de Madrid y Barcelona, ni de España. Era el mundo entero. La gente esperaba con ansias esos partidos”.

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Aquellos clásicos fueron una locura, especiales. Creo que es un poco como Nadal contra Federer o Nadal contra Djokovic José Mourinho

El portugués lo atribuye también a la coincidencia de dos gigantes en su plenitud. “Por supuesto, Cristiano y Messi eran íconos. Eran los dos mejores jugadores del mundo. El Real Madrid es el mejor club del mundo. El Barcelona es uno de los mejores clubes del mundo después del Real Madrid”. Y comparó aquella rivalidad con algunas de las grandes batallas del tenis moderno: “Sinceramente, fue una locura. Creo que es un poco como Nadal contra Federer o Nadal contra Djokovic. Aunque ahora el tenis cuenta con jóvenes promesas, quienes lo aman recuerdan aquellos años como algo especial. Aquellos Clásicos también fueron especiales”.