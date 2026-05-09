Mourinho, más cerca que nunca del Real Madrid

El regreso de José Mourinho está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Lo que en un principio parecía simplemente el deseo de un sector de la afición que añoraba al portugués ha terminado por confirmarse como la estrategia principal del Real Madrid para reconducir un proyecto en el que a día de hoy reina la inestabilidad.

El entrenador portugués mostró siempre ha mostrado su voluntad de volver al equipo en el que, por un tiempo, fue considerado un ídolo. Por lo que respecta al club, su nombre no siempre ha sido el primero en la lista, pero la situación de otras opciones y el mal momento que vive el vestuario han terminado convirtiéndole en el principal favorito.

Mourinho, durante un partido con el Benfica / FILIPE AMORIM / EFE

Un detalle importante de hasta que punto ha ganado enteros el luso es la información revelada anoche por el Diario AS. Según el medio, el propio Real Madrid fue el que informó a Mourinho del incidente entre Aurelien Tchouameni y Fede Valverde. En esa versión de gente del club se situaba al uruguayo como el primer responsable de lo sucedido por su "insistente actitud de acusar al francés de la filtración".

Las cartas ya están encima de la mesa, pero todavía no hay ningún acuerdo firmado y faltan detalles importantes por cerrar. Los problemas que pueden aparecer no tienen nada que ver con lo económico o contractual, sino más bien con las demandas del portugués en lo que respecta al control del vestuario.

Florentino Pérez y José Mourinho, en la comida de Navidad de 2012. / Juan Carlos Hidalgo / EFE

La figura del entrenador ha sido menospreciada por el conjunto blanco en los últimos tiempos, dándole todo el poder a una plantilla que ha terminado ahogándose en su propio ego. Lo ocurrido en los últimos días no le deja otro remedio al Madrid que aceptar que tendrá que hacer ciertas concesiones para enderezar el rumbo.

José Mourinho, entrenador del Benfica / ANTONIO COTRIM / EFE

Medios afines al club ya apuntan que para Florentino Pérez no hay ninguna duda. Mourinho es lo que necesita el equipo. El presidente mantiene su confianza en la calidad de la plantilla, a pesar de que los resultados no han sido los esperados. El todavía técnico del Benfica se antoja como la última oportunidad de que el proyecto de jóvenes galácticos funcione.

Mientras las negociaciones siguen su curso, el Real Madrid ya sabe que para sacar al entrenador del equipo lisboeta tendrá que pagar una cláusula cercana a los 3 millones de euros antes de que termine el mes de mayo. Mourinho se centra en los dos partidos que le quedan para meter al Benfica en Champions League, pero ya nadie puede ocultar que su regreso al conjunto blanco está más cerca que nunca.