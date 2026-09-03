Mourinho 'se carga' a Mendy de la lista de la Champions League

Con el mercado de fichajes cerrado, los equipos tenían hasta el miércoles 2 de septiembre para inscribir a sus futbolistas en la lista de la UEFA Champions League. Cada conjunto clasificado para la máxima competición europea tenía 25 fichas disponibles y en el Real Madrid hubo un jugador del primer equipo que se quedará sin poder jugar esta temporada.

El conjunto blanco decidió dejar sin inscribir a Ferland Mendy para completar su lista de 25 jugadores. Además de los jugadores del primer equipo, los conjuntos pueden añadir en una lista B futbolistas del filial. Los clubes tienen derecho a inscribir un número ilimitado de jugadores en la Lista B durante la temporada que no se podrán cambiar durante todo el curso. Eso sí, solo se pueden meter en esta sección si ha nacido a partir del 2005 y ha jugado desde los 15 años durante un periodo ininterrumpido de dos años en ese equipo.

Ferland Mendy, durante un partido del Real Madrid / EFE

¿Por qué es importante la lista B? Pues porque la plaza de Mendy ha sido reemplazada por Sergio Martínez. El centrocampista del Racing que llegó al conjunto blanco en este mercado de invierno tendrá dorsal del filial, pero en la Champions no puede ser inscrito en esa lista por haber sido recién fichado, a pesar de tener la edad correcta.

Los motivos de la decisión del Madrid

Además, hay dos factores más que explican la decisión de Mourinho de dejar fuera al lateral para meter al centrocampista. La primera es que el francés lleva lesionado desde finales de la temporada pasada, cuando tuvo que ser operado de una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. Mendy se lesionó en las semifinales de la UEFA Champions League y lleva muchos años sin continuidad. Los blancos tienen a tres laterales zurdos en la primera plantilla y, finalmente, Mou se queda con Cucurella y Carreras para la Champions.

El segundo factor es la necesidad que tendrán en el primer encuentro de Champions ante el Inter de Milán. Los merengues arrancan con un duelo exigente la primera jornada y con un problema enorme en el centro del campo. Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva arrastran sanciones de la temporada pasada; además, Tchouaméni y Pitarch (está en la lista B) están lesionados. Ante este escenario peligroso en la medular, el Madrid se cura en salud e inscribe al ex del Racing para completar la lista.

Mendy tendrá una nueva oportunidad para entrar en la lista en febrero. Tras el mercado de fichajes de invierno, los clubes vuelven a tener una ventana abierta para meter nuevos futbolistas y esa sería la otra venta que podría meter al francés en la Champions. Aunque parece que, si no hay ninguna lesión grave, Mendy tiene su situación muy complicada.