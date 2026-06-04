"Mourinho se ha burlado del Benfica, es una vergüenza"

Bajan movidas las aguas en el seno del Real Madrid. Quedan unos días para que se celebren las elecciones y este miércoles se han producido varios movimientos que pueden ser determinantes para el resultado del domingo.

Florentino Pérez, durante un discurso / Angel Perez Meca / AFP7 / Europa / Europa Press

Por un lado, Enrique Riquelme comparecía en 'El Hormiguero' y dejaba caer varias 'bombas', sobre todo una con un nombre que puede cambiar el signo electoral como lo hizo el de Figo muchos años atrás para dar la victoria a Florentino Pérez: Erling Braut Haaland.

Contraprogramación a Riquelme

El candidato a la presidencia, además, anunció que si sale presidente Rodri también ficharía por la entidad madridista y dejó caer que su entrenador es el que "desean todos los madridistas". Viernes o sábado tiene previsto anunciarlo.

Para 'contraprogramar' la comparecencia de Riquelme, la candidatura de Florentino Pérez colgó un vídeo en sus redes sociales en plena entrevista anunciando lo que era un secreto a voces: Mourinho será el técnico si sale Florentino.

Lo tenía todo planeado para que el anuncio de Riquelme pasara a un segundo plano. ¡Florentino anuncia el fichaje de Mourinho! / Candidatura Florentino

El aún entrenador del Benfica aparece ya con la indumentaria del Madrid, algo que no ha sentado nada bien en Portugal y, más en concreto, en el seno del club lisboeta. 'Mou' tiene contrato hasta 2027 con las 'Águilas'.

Rajada morrocotuda

Bernardo Ribeiro, director del diario 'Record', es muy contundente al respecto: "Mourinho se ha burlado de todos los aficionados del Benfica. Esto es una vergüenza. O José Mourinho ya no es entrenador del Benfica y ha roto su contrato o esto es una vergüenza. El Benfica es un club enorme y esto es maltratar a la afición benfiquista".

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Y añadió: "Por mucho que Mourinho esté molesto por no haber recibido una propuesta de renovación del Benfica, salir con la camiseta del Madrid teniendo contrato es incalificable, una vergüenza".