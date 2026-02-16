Mourinho, sobre el Benfica - Real Madrid: "Se le puede decir no a Florentino, me gustaría mucho eliminar al Madrid"

Con José Mourinho uno sabe que la primera bola de partido se juega en la rueda de prensa previa. Dicen que el de Setúbal ha moderado sus formas y que ya no regala enfrentamientos, pero sigue siendo un auténtico animal comunicativo. Como Guardiola, su némesis durante años. Ambos están en otra liga, en la que los halagos se conceden con intención, porque detrás hay un análisis consciente de las debilidades del rival. Por eso, el técnico del Benfica lo volvió a hacer una vez más antes de recibir a un Real Madrid al que hizo morder el polvo. Y pretende hacerlo de nuevo después de una clasificación "muy merecida".

“No pienso que sea necesario un milagro para que el Benfica elimine al Real Madrid. Es necesario un Benfica a un nivel máximo, casi rozando la perfección. Pero un milagro, no. El Real Madrid es el Real Madrid: historia, ambición de competición… Sin embargo, ambos somos equipos gigantescos y el fútbol tiene este poder de cambiar las cosas, así que podemos ganar”, dijo el portugués sobre qué película se va a desarrollar a partir del martes (21:00 horas) en Da Luz. Un filme de doble capítulo, por lo tanto distinto al del milagro de Trubin.

A Mourinho le gustaría “mucho eliminar al Real Madrid”, pero también que “Álvaro Arbeloa ganase la Liga”. Sabe mejor que nadie que un campeonato doméstico puede parecer un torneo menor, más aún cuando la institución ha entrado en combustión, como ha sucedido esta temporada. “No sé qué pesará más, si los blancos como un animal herido o nosotros con la confianza que nos dio ganar el último encuentro. Vencer al Madrid es muy difícil; hacerlo tres veces, más aún”, insistió un técnico satisfecho.

La llamada de Florentino tras fichar por el Benfica

La tranquilidad le llega por la recuperación de efectivos para una doble batalla que implicará un reencuentro con Florentino Pérez, quien no estuvo en la debacle de Da Luz. “La última vez que hablé con el presidente fue cuando firmé con el Benfica. Me mandó un mensaje y me dijo: ‘José, estoy muy contento de que estés otra vez en un gran club’. Tengo una gran amistad con el presidente y con su familia, y ya está”, confesó el luso, quien tuvo que responder a insistentes preguntas sobre un hipotético retorno.

Algo que ha estado en el aire, como puede leerse entre líneas en sus respuestas. “¿Se le puede decir que no a Florentino? Claro que sí. Se le puede decir que no a Florentino y al Madrid”, sentenció, después de aclarar las informaciones sobre la cláusula de su contrato que le permitiría desvincularse a final de curso del Benfica. “La realidad es que tengo un año más con el Benfica, con una cláusula muy fácil de ejecutar por las dos partes. Hay cero con el Madrid”. Una afirmación previa al deseo de dejar a Arbeloa solo con una Liga.

“Yo di todo lo que tenía al Madrid. Hice cosas buenas y malas, pero lo di todo. Mi sensación es que lo entregué todo y que la gente me respeta por eso, con aciertos y errores. Pero no quiero alimentar historias que no existen”, se reafirmó, como viene haciendo desde que los cimientos del castillo de Xabi Alonso empezaron a tambalearse. Ahora es él quien quiere derribar la fortaleza que un día fue suya, consciente de que en el Bernabéu habrá más de uno que pida su regreso si las cosas no salen como se espera.

“¿Mi recibimiento en Madrid? Espero que se olviden de mí y que el foco esté en ayudar a su equipo, ayudar al Real Madrid a clasificarse, porque ese es el objetivo. No eliminar al Benfica, sino ganar la Champions”, zanjó en la previa de una eliminatoria de la que es absoluto protagonista. Por eso admite haber desechado los análisis que hizo después de ganar al Madrid, “que ha trabajado mucho desde entonces en encuentros como el del Valencia o la Real Sociedad”. Porque, por encima de todo, quiere “un equipo que no juegue a lo que quiere el Madrid”. Palabra de Mourinho: hoy más Special One que ayer, pero menos que mañana.