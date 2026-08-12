Mourinho no se arrepiente de su guerra contra Frisk por el Barça: "Lo volvería a hacer"

El paso del tiempo no ha hecho cambiar a José Mourinho. El técnico portugués vuelve a uno de los episodios más polémicos de su carrera en su nueva serie documental, estrenada en Netflix, y lejos de mostrar arrepentimiento, mantiene su versión sobre lo ocurrido en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League de 2005 entre el FC Barcelona y el Chelsea.

El protagonista de la docuserie recuerda el controvertido episodio que acabó con la retirada de Anders Frisk, entonces uno de los árbitros más prestigiosos del panorama internacional. Mourinho sigue defendiendo que Frank Rijkaard se reunió con el colegiado en el túnel de vestuarios del Camp Nou durante el descanso del partido de ida, una teoría que posteriormente quedó desacreditada.

"Esa noche en la ida íbamos ganando 0-1 y al llegar al descanso, en zona mixta, cerca del vestuario, pasó lo que pasó…", explica Mourinho ante las cámaras. El portugués reconstruye después su versión de aquella noche: "Vi al árbitro dirigirse a su vestuario y el entrenador rival le dio una patada a la puerta. Aquello fue muy polémico. Y luego, en la segunda parte, el partido cambió. Después de eso, perdimos".

La polémica que incendió la eliminatoria

El partido terminó con remontada blaugrana por 2-1. Didier Drogba fue expulsado por doble amarilla tras una entrada sobre Víctor Valdés y el Barça aprovechó la superioridad para darle la vuelta al marcador con los goles de Maxi López y Samuel Eto’o.

Frisk expulsa a Drogba / DPA

Pero el resultado quedó rápidamente eclipsado por las acusaciones del Chelsea. Mourinho y su entorno alimentaron la sospecha sobre el supuesto encuentro entre Rijkaard y Frisk, desencadenando una enorme polémica alrededor del arbitraje y de la eliminatoria.

La UEFA terminó sancionando al técnico portugués con dos partidos por sus declaraciones. Volker Roth, entonces responsable del arbitraje europeo, llegó a calificarle como "enemigo del fútbol". Sin embargo, más de dos décadas después, Mourinho no cambia su discurso.

El entrenador del F.C. Barcelona, el holandés Frank Rijkard (d), y el del Chelsea, el portugués Jose Mourinho (i). / Alberto Estévez / EFE

"Yo vi lo que vi, lo tenía que decir", sostiene en la docuserie. "Esto va más allá de la sensación de injusticia. Me criticaron en los medios por esas palabras, pero hice lo que consideré correcto", declaró.

"Lo volvería a hacer"

La parte más controvertida llega cuando Mourinho es preguntado directamente por Anders Frisk y por las consecuencias que tuvieron sus declaraciones. El árbitro sueco comenzó a recibir amenazas de muerte después de aquella eliminatoria y, ante el temor por su seguridad y la de su familia, decidió retirarse del arbitraje poco después.

Frisk tenía entonces 42 años y estaba considerado uno de los mejores colegiados del mundo. Su retirada supuso el abrupto final de una carrera que apuntaba incluso a la final del Mundial de Alemania 2006.

Una fotografía de archivo fechada el 30 de junio de 2004 del árbitro sueco Anders Frisk. / ANTONIO SIMOES / EFE

Mourinho, sin embargo, no asume ahora ninguna responsabilidad por lo ocurrido. "Dicen que hablé demasiado, pero lo volvería a hacer", sentencia. "Soy así, no busco caer bien. Es lo que hay y me siento orgulloso. Lo que sea para que el equipo obtenga resultados".

Una respuesta que resume a la perfección la filosofía que Mourinho ha defendido durante buena parte de su carrera: competir al límite, utilizar todos los recursos a su alcance y asumir las consecuencias, aunque algunas de ellas trasciendan el terreno de juego.