Mourinho, ¿a Arbeloa?: “Me sorprende que los mejores clubes del mundo estén dirigidos por entrenadores sin historia”

El Benfica de José Mourinho perdió por 2-0 contra la Juventus de Turín en la 7ª jornada de la Fase liga de la Champions League con los goles de Thuram y McKennie. Los portugueses tan solo suman seis puntos de 21 posibles y ocupan la 29ª posición. Por ello, necesitarían un milagro para acabar entrando entre los 24 primeros y tener derecho a disputar el 'play off' de acceso a los octavos de final de la máxima competición europea de clubes.

En la rueda de prensa, José Mourinho admitió que entrenaría a la Juventus si tuviera la oportunidad. Sin embargo, en su respuesta añadió dardo a algunos de sus compañeros de profesión. “Me sorprende que los mejores clubes del mundo estén dirigidos por entrenadores sin historia. De contra, cuando pienso en Allegri en el Milan, Gasperini en la Roma o Spalletti en la Juve, nunca me sorprende”, dijo.

La pregunta estaba enfocada a la Serie A, como así ejemplifica en su respuesta con los casos del Milan, la Roma y la Juventus; en Italia especulan con que podría tratarse del relevo de Antonio Conte en el banquillo del Inter de Milán: Cristian Chivu. Acabó el curso pasado en las filas del Parma logrando el ascenso y este curso se ha estrenado al frente del finalista de la Champions de la temporada pasada.

Sin embargo, Mourinho se refiere a "los mejores clubes del mundo", por lo que en esta ecuación también entraría el Real Madrid quien, tras destituir a Xabi Alonso después de la derrota en la final de la Supercopa contra el Barça, colocó a Álvaro Arbeloa al frente del equipo blanco. Es la primera experiencia de la trayectoria del salmantino en los banquillos de la élite, puesto que antes estaba dirigiendo al Real Madrid Castilla en Primera RFEF.