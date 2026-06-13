Mourinho activa el fichaje de Schlotterbeck

El Real Madrid continúa trabajando en la planificación de su defensa de cara a la próxima temporada tras los fichajes de Dumfries y Konaté y uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas horas es el de Nico Schlotterbeck.

El central alemán, que renovó su contrato con el Borussia Dortmund hasta 2031 antes de acabar la temporada, vuelve a aparecer en la órbita blanca gracias a una cláusula de salida muy particular incluida en su nuevo acuerdo.

Según han informado Sky Sport y SPORT BILD, José Mourinho considera al internacional alemán una de las prioridades para apuntalar el eje de la zaga y estaría dispuesto a activar una cláusula valorada entre 50 y 60 millones de euros. La operación ya habría dado sus primeros pasos, ya que el club madridista habría contactado con el entorno del futbolista para conocer su situación y valorar un posible movimiento durante este mismo mercado estival.

Lo más llamativo del caso es que dicha cláusula no está abierta a cualquier pretendiente. Tal y como desveló la prensa alemana, la opción de salida solo puede ser ejecutada por un reducido grupo de clubes de la élite europea. Entre ellos figuran el Real Madrid y el Liverpool. Cabe recordar que Schlotterbeck estuvo en el punto de mira del Barça ya que Flick veía en su compatriota una gran opción de mercado antes de renovar por el BVB para apuntalar la zaga culé.

La renovación de Schlotterbeck fue anunciada antes de acabar el curso por el Borussia Dortmund después de varios meses de negociaciones. Antes de hacerse oficial, el medio alemán Kicker ya adelantó que la ampliación contractual no pondría fin a los rumores sobre una posible salida. De hecho, la inclusión de esta cláusula especial deja abierta la puerta a una marcha incluso este mismo verano si alguno de los clubes autorizados decide dar el paso.

Centrado en el Mundial

Mientras tanto, el defensa de 26 años ha querido rebajar la expectación. Concentrado con la selección alemana en Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 bajo las órdenes de Julian Nagelsmann, Schlotterbeck aseguró que su prioridad absoluta es el torneo con Alemania.

“Por supuesto que escuchas este tipo de cosas a través de los medios, pero ahora mismo todo mi foco está puesto en el Mundial y en el primer partido. Hemos visto en el pasado lo importante que puede ser un debut en una competición así. He oído los rumores, pero no ocupan mi mente en este momento”, explicó el futbolista ante los medios.

Schlotterbeck encaja en el perfil buscado por Mourinho, que también tiene sus ojos en la situación de Gvardiol, y es que el portugués tiene claro que necesita experiencia internacional, liderazgo y capacidad para sacar el balón jugado desde atrás en una defensa que este curso perderá a dos referentes del vestuario como Dani Carvajal y David Alaba.