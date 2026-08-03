Mourinho aprieta por Rodri

La efervescencia del mercado de fichajes del Real Madrid responde a la misma lógica inversora que se produce en la 'casa blanca' después de temporadas sin títulos. La lista no para de ampliarse, a falta de que las altas sean oficiales, después de años en los que los parches estaban a la orden del día. Sin embargo, el fichaje que Mourinho espera con más ansia es el de Rodri. Un 'jugador-sistema' capaz de que todas las demás piezas encajen en el verde.

Obsesión tras el Mundial

Cucurella, Bernardo Silva, Dumfries, Diomande, Espí... En el staff del portugués están trabajando para remar a favor de la revolución, pero son conscientes de que el cambio general que se está produciendo en la plantilla necesita un nexo que una todas las piezas. Igualmente, el apartado de salidas dejará la nota final del núcleo con el contará un Mourinho que siempre ha tenido en la base de la jugada una de sus grandes virtudes.

Rodri, ¿al Real Madrid? / Perform

Es una operación que el Real Madrid pudo acometer antes. Con todo, hasta que Florentino Pérez no dio luz verde al movimiento el fichaje estuvo en espera. Un movimiento que en Valdebebas consideraban 'cantado', porque la transformación real del club pasa por un jugador capaz de cambiar los partidos por sí mismo. No solo eso, con voluntad para hacer peor al rival, como ha demostrado en el Mundial.

Tiene además la carga simbólica de ser uno el cromo de la selección campeona, lo que siempre aumenta el interés individual. La edad nunca fue un motivo de discusión, porque el Real Madrid busca rendimiento inmediato. Sí el precio de un mercado donde las apuestas por el talento joven están yendo a niveles estratosféricos, como sucede con Diomande, para el que el RB Leipzig ha forzado el máximo fijo posible.

El City vende, pero aprieta

Entre el Real Madrid y el Manchester City ya existe negociación por el mediocampista, que puede jugar en un doble pivote, como usualmente ha utilizado Mourinho. Peor si algo ha demostrado con Guardiola al mando es su capacidad para vivir por su cuenta, sin miedo a tener acompañantes. Esa autodeterminación es la que perdieron los madridistas son Kroos y es la que pretenden recuperar con Rodri.

Rodri, en la celebración del Mundial de España / Europa Press

Consciente de la necesidad, el City quiere hacer pasar por caja al Real Madrid por un jugador que considera amortizado. Nunca ha tenido miedo el conjunto inglés a las ofertas. Célebres son las respuestas de Pep cuando se planteaba el interés por futbolistas como Bernardo Silva: "Que vengan con el dinero". En el Etihad han puesto un techo inicial de 75 millones que los madridistas buscarán rebajar.

Con todo, su capacidad para imponerse a través del talón en otras operaciones lleva a los negociadores de la otra parte a tratar de conseguir el máximo rédito posible. Conscientes igualmente que el Real Madrid está consiguiendo flujo de caja con la venta de futbolistas como Gonzalo. Aunque en términos deportivos, el fichaje de Rodri no tiene precio para un equipo al que ya ha dado el sí en unas condiciones que le permitirían firmar el último gran contrato de su carrera.