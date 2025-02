¿Tiene motivos el City para creer en la remontada?

Pocos sitios mejores en el mundo que la redacción de La Media Inglesa para desmenuzar el momento actual del Manchester City y sus opciones de cara al partido de vuelta en el Santiago Bernabéu.

Conocedores en profundidad de cada detalle de la crisis que vive el City esta temporada, sus palabras ayudan a poner en perspectiva el reto que tienen los de Pep Guardiola por delante en una noche que puede ser mágica o una auténtica catástrofe para los 'sky blue'.

Después de que el sólido triunfo ante el Newcastle elevara las expectativas con los 'citizens', toca preguntar si eso puede suponer un impulso real o fue solo un espejismo.

¿Es real el 1%?

Haaland y Guardiola, en un partido de Champions / EFE

"El problema está en que el Madrid no va a jugar ni parecido a como jugó el Newcastle. Ese día había un espacio para que Marmoush y Haaland corrieran que los blancos no se lo van a dar. El Madrid jugará como en la ida, tranquilo y sabiendo que puede hacer daño. Además, con el marcador a favor, no tienen ninguna razón para hacer cosas que sí hizo el Newcastle", sentencia Nacho González.

"Como Guardiola y el madridismo son vasos comunicantes y al City le fue bien ante el Newcastle y el Madrid pinchó ante Osasuna, el 1% del que habló Pep hace unos días te lo subo al 5%. En años anteriores se les ha dado bien salir vivos del Bernabéu, pero este año eso no vale, tienes que ganar y lo veo muy difícil. No me sale ser positivo por lo que he visto esta temporada. Un partido no puede cambiar mi opinión y este City es muy flojo", apunta de manera rotunda Pablo Espinosa.

De Marmoush a Nico, las piezas clave

Un poco más optimista con el milagro, aunque sin lanzar las campanas al vuelo (ninguno se atreve a darle más de un 20% de opciones al City), Andrés Weiss pone el punto de mira en un jugador del que todos hablan: "El que puede aportar algo diferente al partido es Omar Marmoush. Es un futbolista distinto a los que tiene Guardiola. Espero que juegue, pero con estas cosas Pep no siempre hace caso a la lógica. Muchas veces le ha salido bien y otras no tanto".

No obstante, el contexto del encuentro le puede dar protagonismo a otro de los jugadores que se mueve en la zona atacante. "Por el partido que espero del Madrid, muy replegado, más que Marmoush se me hace clave Foden. Es el que se inventó un penalti de la nada en la ida y no me imagino a Savinho o Marmoush haciendo eso. El que te puede cambiar el partido es el inglés", analiza José Alberto Chozas.

Pero a pesar del hat trick del egipcio y la magia del inglés, el nombre que puede cambiar más al City a nivel estructural es el de un canterano del Barça. "No creo que te cambie la vida, pero lo que vimos de Nico no se había visto antes. Fue el City más parecido a cuando estaba Rodri. Guardiola dijo que le pareció un 'mini-Rodrigo'. Si Pep ha dicho eso es que lo considera insustituible, porque él no sabe vivir sin una figura como Rodrigo", explica Nacho.

La crisis y el futuro

Más allá de la eliminatoria, el momento del City merece una reflexión sobre la crisis que está sufriendo el proyecto y, especialmente, sobre su futuro y hacia donde parece que vira.

En La Media Inglesa coinciden que la baja de Rodri ha supuesto "gran parte de los problemas del City" por su importancia en la base del juego de Pep, pero no es el único motivo. Las continuas bajas por lesión, destacando especialmente la de Ruben Dias, o cómo está afectando el paso del tiempo a futbolistas clave como De Bruyne son otras de las razones para explicar el devenir del equipo.

Pep Guardiola dando instrucciones a Rodri / Agencias

Lo que sí está claro es que el City que resurja de este mal momento será uno diferente al que ha arrasado durante años en Inglaterra. "Por los fichajes que está haciendo y la dirección en la que van, veremos a un buen Manchester City, pero no uno que avasalle con un 90% de posesión y te meta en tu área", aclara José Alberto Chozas.

"Si vuelve Rodri, el City vuelve a ser favorito a ganar la Premier el año que viene, pero hablamos de que vuelva la mayor dinastía en la historia del fútbol inglés y me parece difícil", indica Pablo, un pensamiento que comparte Nacho: "Ha habido varios fichajes en estos años que no le han salido bien y los que han llegado aún tienen que demostrar que son primera línea mundial y tienen que hacerlo ya. La vieja guardia no va a sostener este nivel y a Guardiola le quedan solo dos años de contrato. Me extrañaría mucho que siguiera. Me da la sensación de que él quiere iniciar una reconstrucción como hizo Klopp en el Liverpool y dejarlo ahí, no irse en un mal momento".