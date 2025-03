Los motivos del bajón de Bellingham

¿Qué le pasa a Jude Bellingham? ¿Por qué ya no brilla tanto como antes? Esas son algunas de las preguntas que se hacen los aficionados merengues sobre el bajón de rendimiento del inglés esta temporada. Sus números no se asemejan a los del año pasado, pero el problema no solo es de gol, al centrocampista no se lo nota igual de cómodo en el campo y ha perdido esa chispa que lo caracterizaba.

El pasado domingo no fue determinante ante el Rayo y sus números están lejos de los de su primer año en Madrid cuando marcó 23 goles en todas las competiciones y fue clave en los tres títulos ganados por los blancos. Este año solo ha conseguido 11 tantos.

Pero, ¿cuáles son los motivos del bajón de rendimiento del inglés?

Lo han alejado del área

El principal motivo del 'bajón' de rendimiento de Bellingham es su posición en el terreno de juego. La temporada pasada, sin un delantero centro, el inglés se hinchó a marcar goles jugando como falso nueve. Pero tras la llegada de Mbappé ha retrasado su posición, ahora actúa en un lugar del campo más familiar para él, aunque lo ha alejado del área donde fue letal.

Si miramos los mapas de calor del inglés y los comparamos, podemos ver que Bellingham está mucho menos tiempo en el área de lo que estuvo la temporada pasada.

El mapa de calor de Bellingham esta temporada / Sofascore

Además, los claros problemas del centro del campo blanco han afectado a su juego. Sin Toni Kroos, el Real Madrid ha perdido el norte en la medular. La pareja Tchouameni - Camavinga no ha terminado de cuajar y Modric, a pesar de sus buenos momentos, tiene 39 años. Para más inri, Ancelotti perdió a Carvajal para toda la temporada y Lucas Vázquez no convence en el lateral, en consecuencia, perdieron a Valverde en la media.

Todo esto ha provocado que Bellingham esté trabajando más que nunca defensivamente para intentar solventar los problemas blancos. El inglés siempre ha demostrado un gran poderío fisco, pero las ayudas que debe hacer en defensa le merman en ataque.

Demasiados 'parones'

Muchos se centran en el mal momento de forma de Kylian Mbappé, pero Bellingham tan solo ha marcado cuatro goles en los 20 partidos de este 2025. Pero este inicio de año ha estado claramente marcado por los partidos que se ha perdido.

El pasado 15 de febrero el Real Madrid cayó ante Osasuna y el inglés se marchó expulsado por insultar al colegiado. Fue castigado con dos partidos de sanción. Además, vio una tarjeta amarilla ante el City que le hizo perderse la ida de Champions ante el Atlético de Madrid.

El árbitro Munuera Montero expulsa a Jude Bellingham en el transcurso del Osasuna - Real Madrid. / EP

El mediapunta no ha podido encadenar varios partidos seguidos desde principios del mes de febrero y eso se ha notado sobre el césped.

Víctima del 'duelo Vini - Mbappé'

Otra de las situaciones que ha afectado al juego del ex del Borussia Dortmund está siendo el poco entendimiento de Vinicius y Mbappé en el campo. Este lunes, Antón Meana de 'La cadena SER' explicó que: "la relación entre Vinicius y Mbappé no es tan buena como parece". Los dos delanteros del Real Madrid están pecando de individualistas en los últimos encuentros, algo que hace que el ataque blanco sea menos eficiente y que se pierdan muchas pelotas.

Mbappé, Vinicius y Bellingham celebrando un gol en el Real Madrid / AGENCIAS

Además, a principio de temporada, tan solo tenía a los dos por delante, algo que le daba más libertad. Ahora, con la irrupción de un Rodrygo que se ha ganado un lugar en el once ha tenido que retrasar aún más su posición para no sobre poblar la zona ofensiva.