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REAL MADRID

Los motivos del 'all in' del Real Madrid por Bernardo Silva

El conjunto blanco hace su gran apuesta en el centro del campo anticipándose a Barça y Atleti

Bernardo Silva aseguró a SPORT que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro

Bernardo Silva aseguró a SPORT que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro

Bernardo Silva aseguró a SPORT que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro / Ivan San Antonio

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Pablo Díaz

Pablo Díaz

Madrid

José Mourinho, anunciado como nuevo entrenador del Madrid, ya ha empezado a diseñar el equipo ganador que desea tener. En su primera etapa no pudo levantar todos los títulos que hubiese soñado, más bien su crédito fue la competitividad que impartió en este club. Ahora viene a aportar más de lo mismo, pero considera que para triunfar en lo deportivo se necesita cruzar alguna línea roja de las que están pautadas. La primera ha sido cortar la juventud por lo sano y ya no se experimenta con fichajes promesas. No se busca el ‘nuevo Modric’, ahora se ficha a Bernardo Silva. 

Bernardo Silva, ex futbolista del Manchester City

Bernardo Silva, ex futbolista del Manchester City / ASH ALLEN / EFE

Todo lo que gana el Madrid

Un perfil ganador, internacional, con mucha experiencia, con jerarquía en un vestuario joven y con la capacidad de reinar en un centro del campo futbolísticamente inerte desde mañana mismo. Un jugador de equipo para mejorar al colectivo y proponer lo que José Mourinho quiere: un equipo cuadriculado, que gane, donde nadie haga la guerra por su cuenta y nadie se le suba a las barbas. Y para ello se necesitan jugadores buenos y disciplinados.  

Lo que le diferencia del resto

A Bernardo Silva nadie le descubre ahora. Es un top mundial al que se le da divinamente crear juego y mejorar a los que le rodean, como ya hizo en su día con el propio Kylian Mbappé en el Mónaco y ahora podrá hacer lo mismo vestidos ambos de blanco. Empapado de conocimientos futbolísticos por Pep Guardiola en los nueve años compartidos, donde ha conseguido — entre otras cosas —, alzar en seis ocasiones la Premier League y una vez la Champions, además de otra final jugada. En el plano internacional, ha disputado 2 Eurocopas, 6 Ligas de Naciones y va a por su tercer Mundial siendo uno de los pilares de esta Portugal. Sin duda, una trayectoria de la que nadie en la actual plantilla del Real Madrid podría presumir y por lo que Mourinho ha insistido de manera recurrente a la directiva. 

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Bernardo Silva, en un Real Madrid - Manchester City de la pasada temporada.

Bernardo Silva, en un Real Madrid - Manchester City de la pasada temporada. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por último y no con menos peso, ha sido un fichaje que también querían Barça y Atlético, sus dos competencias a nivel nacional. Ambos conjuntos estuvieron cerca de él para incorporarle este mismo verano, pero la llamada de Mourinho y la garantía galones en el equipo blanco han decantado la elección del portugués. Sin lesiones graves, a sus 31 años y con este currículum era para muchos clubes europeos una auténtica ganga de mercado que finalmente se ha llevado el Real Madrid gracias a un acelerón en cuestión de pocos días que le han permitido cerrarle rápido. 

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