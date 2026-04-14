El motivo de una nueva 'desaparición' misteriosa de Asencio

Raúl Asencio vuelve a ser noticia en el Real Madrid... y no precisamente por su rendimiento sobre el terreno de juego. Cuatro días después de jugar contra el Girona para poner fin a más de un mes 'desaparecido' de las convocatorias de Álvaro Arbeloa, el central canario ha sido la principal ausencia de la lista del técnico merengue para viajar a Múnich para la vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Bayern.

Según han informado el diario 'AS' y la 'Cadena COPE', sin embargo, Asencio no está descartado por un desencuentro parecido al que le apartó de los planes de Arbeloa durante el mes de marzo, en el que recriminó al entrenador una suplencia contra el Manchester City. Según la versión del club, el zaguero no forma parte de la expedición del Real Madrid por gastroenteritis. No hay parte médico porque no sufre lesión, pero no está a disposición del míster.

Tras irrumpir la temporada pasada y aprovechar las bajas en defensa del Real Madrid para ganarse la confianza de Carlo Ancelotti, Asencio está viviendo una segunda temporada complicada en el Santiago Bernabéu. Con Xabi Alonso tuvo continuidad y también empezó con buen pie con Arbeloa, pero poco a poco su protagonismo se ha ido diluyendo. Más allá de su ausencia por motivos de salud (siempre según la versión de la entidad presidida por Florentino Pérez), contra el Bayern todo parecía indicar que lo tendría difícil para contar con minutos.

Y es que ya se esperaba que Arbeloa alineara a Antonio Rüdiger y Éder Militao en el eje de la zaga titular contra el Bayern Múnich. El Madrid, sin embargo, sí que se queda sin un recurso de fondo de armario importante de cara a realizar alguna sustitución en la segunda mitad o, en caso de que la hubiera, la prórroga.

El Madrid se ejercitará esta tarde, a las 19.00 horas, en el Allianz Arena, el escenario del encuentro de este miércoles. Alrededor de las 18.15 horas, Arbeloa y un futbolista madridista comparecerán ante los medios. Veremos las explicaciones del míster merengue sobre la nueva 'desaparición' inesperada, y sin comunicado oficial, de Raúl Asencio.