El motivo por el que el madridismo está 'encendido' con las concesiones de Arbeloa: "Estamos viendo un 'Xabi Alonso 2.0' y se ha demostrado que esto no funciona"

Desde la llegada de Arbeloa al banquillo, el equipo ha vivido en una vorágine de competición extrema: seis partidos en apenas 20 días. Esta saturación ha impedido que el técnico pudiera trabajar a fondo sus conceptos tácticos en el césped, limitándose a sesiones de vídeo y recuperación.

"No ha tenido tiempo de trabajar absolutamente nada de sus ideas sobre el campo. Ha sido a base de vídeos, muy poca táctica", señaló Morales.

Para el periodista, el parón actual era la ventana de oportunidad perfecta para que el Madrid dejara atrás la herencia de la etapa anterior y se viera, por fin, la mano del nuevo entrenador. "Es el momento de implantar el método que quiere en el Real Madrid, los cambios que quiere hacer respecto a Xabi Alonso. Estamos viendo un 'Xabi Alonso 2.0' y se ha demostrado que esto no funciona".

El factor físico: ¿Dónde está el efecto Pintus?

Uno de los puntos que más escuece en el entorno madridista es la preparación física. Con la eliminación europea, el equipo dispone ahora de dos semanas que podrían haber sido cuatro de haber seguido vivos en la competición. Sin embargo, en lugar de aprovechar estos días para elevar el tono físico bajo la supervisión de Antonio Pintus, el cuerpo técnico ha optado por el asueto.

"¿De qué semana va a disponer Pintus para trabajar el físico si no es esta y la próxima? No va a tener más en toda la temporada", sentenciaba Morales en COPE, subrayando que el mensaje de descanso choca frontalmente con la urgencia de mejora que desprende el equipo.