Motivación extra para Haaland: “¿Los rumores del Madrid? A él le afectan de modo positivo”

Erling Haaland ha sido protagonista en las últimas semanas si necesidad de jugar. A pesar de que el jugador del Manchester City ha tenido el chip activado con su selección, la inclusión de su nombre en la campaña electoral del Real Madrid le ha hecho acaparar los focos. Fue la gran baza electoral de Enrique Riquelme, quien obtuvo un 35% de los votos frente al ganador, Florentino Pérez.

La baza electoral de Riquelme

El presidente de Cox llegó a prometer, bajo un garantía notarial, que el noruego sería jugador del Real Madrid en caso de victoria electoral. Anunció su nombre en El Hormiguero, uno de los programas de máxima audiencia en la televisión española. Al poco, llegó el desmentido: “Todo muy entretenido, pero no es verdad. Le deseamos lo mejor a los dos candidatos a las elecciones del Real Madrid”.

El Chiringuito

El texto fue distribuido entre algunos periodistas y llevó la firma de la agente de Haaland, Rafaela Pimenta, y el padre del futbolista, Alfie. Fueron horas intensas para este último, que recibió llamadas y presiones por firmar un preacuerdo que confesó el propio Riquelme. El candidato opositor confesaba en el cierre de campaña que había cenado con Alfie en Marbella el sábado anterior a las elecciones para poder lanzar el órdago.

Desde la candidatura aspirante quisieron dar la imagen de un golpe de efecto como el que dio Florentino Pérez en el 2000 para derrotar a Lorenzo Sanz, que venía de ganar la Copa de Europa. Aunque el Figo particular de Riquelme era Klopp, del que solo pudo presentar una declaración de intenciones si salía presidente. Sobre Haaland y Rodri, ningún desmentido público de los protagonistas.

Mientras tanto, el delantero vive una realidad muy distinta en Noruega. El país escandinavo afronta su primer Mundial desde Francia 1998 y buena parte de la atención mediática gira en torno a la selección. Así lo explicaba a SPORT Alf Ingve Berntsen, uno de los descubridores de Haaland: “Las noticias son sobre dónde vive y dónde entrena la selección. Las especulaciones sobre Erling tienen poco espacio porque toda la atención está puesta en el equipo nacional”.

El Mundial como redención

Berntsen reconoce, no obstante, que el interés del Real Madrid podría acabar ganando relevancia si el ruido se prolonga en el tiempo. “Si las especulaciones continúan, habrá más atención sobre ello y creo que se apreciará de forma positiva”, apunta. Una situación que ayuda a entender el silencio de Haaland durante toda la campaña electoral madridista.

La vuelta de Mourinho o el fichaje de Haaland, en la campaña del Real Madrid / EFE

El delantero llega además al Mundial como la gran esperanza de una generación que ha devuelto a Noruega a la élite internacional. Tras un final con dudas en el Manchester City, el goleador sigue siendo el gran referente de un equipo que también cuenta con futbolistas de primer nivel como Martin Ødegaard. La clasificación para la Copa del Mundo ya ha sido celebrada como un éxito histórico, pero en el país existe la sensación de que esta selección está preparada para competir por algo más que una simple presencia testimonial.

Ni siquiera la derrota electoral de Riquelme apagó el asunto. Durante la noche de los comicios, en conversaciones informales con distintos periodistas, el empresario alicantino siguió defendiendo la viabilidad de la operación y volvió a reivindicar la cena que había mantenido con Alfie Haaland en Marbella apenas unos días antes de las elecciones. Un encuentro que presentó como prueba de que existían conversaciones reales detrás de una de las grandes promesas de su candidatura.

La salida de Guardiola ha abierto un escenario nuevo para el Manchester City, que, sin embargo, también quiso marcar territorio frente al interés de Riquelme. El club inglés considera a Haaland una de las piezas fundamentales de su proyecto y no tiene intención de facilitar ningún movimiento a corto plazo. Mientras en España su nombre protagonizó una campaña electoral y generó titulares durante semanas, el delantero permanece centrado en un reto muy diferente: liderar a Noruega en su regreso a un Mundial 28 años después. Un desafío que, al menos por ahora, parece ocupar mucho más espacio en su cabeza que cualquier debate sobre el futuro del Real Madrid.