El Moscardó de Javi Poves ataca al Madrid: "Aquí no despreciamos a los jugadores"

El CDC Moscardó ha dejado clara su opinión sobre el Real Madrid y una de las últimas decisiones del club blanco. Aprovechando sus redes sociales oficiales, el equipo que preside y entrena el polémico Javi Poves ha hecho referencia a una noticia que indica que el Real Madrid C se reforzará con algunos de los juveniles más prometedores del club.

El tercer equipo madridista se encuentra en plena lucha por la salvación en Segunda RFEF, situado en puestos de playoff de descenso y empatado a puntos, precisamente con el Moscardó. Ante la posible llegada de estos 'fichajes' para el último partido de Liga, el conjunto de Poves ha respondido con dureza.

"No vamos a decir que esto es una aberración de competición… Aprovechamos para comunicar a los jugadores afectados del Madrid C que el año que viene tienen las puertas abiertas del Moscardó. Aquí somos un equipo y no apartamos-despreciamos a los jugadores en los momentos de verdad. Aun así, aúpa Moscardó y aúpa CD Illescas", indiciaron en la red social 'X', antes conocida como Twitter.

La mención al Illescas, que ya está descendido matemáticamente, se debe a que será el rival del Real Madrid C en la última jornada de liga, que se disputará este fin de semana.

Mientras tanto, el Moscardó se jugará la permanencia contra el Guadalajara, que actualmente es líder de la categoría.

La polémica está servida y podría hacerse mayor dependiendo de lo que ocurra en los dos partidos.