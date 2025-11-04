La morriña infinita de Trent Alexander-Arnold en su regreso a Anfield: "Soy un hincha del Liverpool"

Dijo Steven Gerrard, leyenda del Liverpool, -próximo rival del Real Madrid en Champions (martes, 20:45)- que él nunca habría hecho como Trent Alexander-Arnold. El Real Madrid tentó y quiso al primero, que decidió apostar todo al rojo, a diferencia del lateral o carrilero. Esa dicotomía fue, precisamente, la que llevó al club blanco a pagar 10 millones por el simple hecho de conseguir su desvinculación del equipo inglés, con el objeto de llevarle al Mundial de Clubes.

El despegue que nunca llegó antes de la lesión

Las prisas por cubrir un flanco donde la lesión de Carvajal se había sentido profundamente. Hoy, el ocupante sigue siendo Valverde, quien ya no es un remedio, a pesar de su reiterada negativa a formar atrás. El uruguayo es, hoy por hoy, el primer lateral diestro de Xabi Alonso. El partido de este martes debería ser un regreso a casa de un hijo pródigo, pero para Trent es un atraco de morriña. Porque Trent no ha sido capaz, hasta el momento de encontrar la felicidad fuera de casa.

Alexander Arnold acumula esta temporada tan solo 156 minutos repartidos en cinco partidos. No ha sido capaz de poner en el tapete su llegada y disparo profundo, como sí exhibe Valverde cada vez que puede. Ni siquiera ha podido asistir, como sí hizo en el Mundial de Clubes, donde a pesar de su timidez y falta de intensidad en los repliegues -un debe propio de siempre-, dio dos pases de gol. Al poco de empezar el partido de Champions contra el Olympique de Marsella, se echó la mano a la parte posterior del muslo.

Esa lesión le mantuvo un mes fuera en el que surgió la opción de Valverde, después de la expulsión de Carvajal en el duelo contra los galos por un cabezazo a Rulli. Lo hizo previo intenso debate por su demarcación que provocó una de esas crisis que solo acontecen en el Real Madrid. Hasta que el uruguayo entendió que lo mejor para él y para el equipo era formar en un lateral donde ya había sido campeón de Europa. Trent apuró para llegar al clásico, pero el charrúa volvió a ser titular en el triunfo en el Bernabéu.

"No celebraré un gol contra el Liverpool"

El encuentro frente al Valencia, donde era de nuevo el único lateral diestro sano (por la nueva lesión de Carvajal), emergió en el horizonte como una buena oportunidad para regresar a la titularidad y, quien sabe, conservarla en Anfield, un escenario que conoce bien. Hasta Endrick debutó en la plácida goleada frente al conjunto che. Pero ni rastro del inglés, que siguió en el mismo lugar en el que estaba durante su lesión muscular. Su incomparecencia en los planes de Xabi ha terminado por afectarle en su estatus en la selección. Además, con el consabido riesgo de ser un año de Mundial.

Trent Alexander-Arnold se echa al suelo lesionado en el partido entre Real Madrid y Olympique de Marsella / EFE

"Es un gran jugador que siempre va a estar entre las opciones. Sé que quería venir. He optado por otros", explicó Tuchel en la última no convocatoria de un jugador que no es titular con Inglaterra desde el año pasado. De ahí que su regreso a Liverpool sea aún más emocional, algo que el propio jugador ha dejado ver en la previa a la visita del Real Madrid a Anfield en el mejor momento de la temporada de los blancos. La cara es el espejo del alma y la suyo lo dijo todo desde el banquillo del Bernabéu contra el Valencia.

"Siempre he querido al club y siempre seré un hincha del Liverpool. Si marco gol, no lo celebraré", confesó en una entrevista con Amazon. Aunque a día de hoy, Alexander Arnold, por desgracia para sus intereses, está más bien lejos de ser un 'killer' en Anfield, donde no sentó nada bien su salida. Sobre todo, por el hecho consabido de muchas negaciones blancas, en las que se fuerza al jugador a irse libre. Aunque en este caso, el Madrid terminó pasando por caja para tener a uno de sus fichajes más deseados.

Konaté, el Alexander Arnold que aún puede ser

Su historia es un aviso a navegantes, algunos en el barco del Liverpool. Irse al Real Madrid es sinónimo de firmar un buen contrato y estar en una entidad ganadora por naturaleza, pero no asegura éxitos personales. Los jugadores que mejor se han adaptado a una segunda línea son los que han entendido su rol en todo momento. Trent tiene a su lado casos paradigmáticos como el de Brahim. Este martes, el conjunto blanco se va a medir a uno de sus objetos de deseo para el eje de la zaga: Ibrahima Konaté.

Con el parisino, el Real Madrid ha seguido la misma norma que siguió con Trent y otros fichajes. Darle potestad al jugador en las negociaciones para evitar una renovación como la que firmó Saliba. El equipo blanco, ante las incertezas que podía producir el segundo regreso de una grave lesión de Militao -más que resueltas- planteó llevarse a Konaté este pasado verano. Esperará al siguiente para ver si finalmente se lleva a cabo una operación como la de Trent. Seguro que habrá conversaciones entre ambas partes, con el anhelo compartido entre los dientes, aunque en distintas direcciones.