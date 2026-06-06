Morientes, exjugador del Real Madrid: "Haaland tendría que adaptarse al equipo y no al revés"

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid no solo movilizan a la masa social del club, sino también a sus grandes leyendas. Está siendo difícil que cualquier nombre quede aislado respecto a ambas candidaturas y gran parte de exjugadores manifiestan sus puntos de vista, ya sea en favor de uno u otro, o de los dos.

Fernando Morientes es de esos y ha repasado la actualidad del proceso electoral de la entidad madridista, dejando claro que observa todo el movimiento desde la barrera y a corto plazo no se ve involucrado en ninguna junta de gobierno. A diferencia de sus amigos Raúl y Hierro, quiénes trabajan en el proyecto de Enrique Riquelme, él sigue viviendo el día a día institucional con una enorme expectación y un profundo respeto por los valores del club.

Fernando Morientes en un canutazo para El Piponazo / Agencias

UN DEBATE SANO POR EL BIEN DEL CLUB

Para el exariete blanco, la celebración de estas elecciones es un síntoma de madurez y fortaleza institucional que debería repetirse con más frecuencia en el fútbol actual. "Esto es democrático, igual que las elecciones en la política. En el fútbol pasa un poco parecido. Cada tres o cuatro años debería haber este tipo de debate sano, de debate bueno, de ver qué es lo mejor, de candidatos... Los dos candidatos quieren lo mejor para el Madrid, eso no me cabe ninguna duda".

Morientes reconoció estar, como muchos, pegado al televisor para seguir al detalle el intercambio de proyectos: "Me está pareciendo muy entretenido ver las propuestas de uno y las de otro". Además, reveló cómo este proceso ha dividido de forma natural a antiguos compañeros suyos de vestuario: "Hay compañeros míos que han sido en el Real Madrid que están en alguna candidatura, otros que están en la otra... Yo lo estoy viendo desde la barrera, tan a gusto".

NO CRUZAR LAS LÍNEAS ROJAS

Al ser preguntado sobre qué papeleta elegiría si estuviera en la piel de un elector, el 'Moro' trazó un paralelismo con la política general y recomendó paciencia a los socios madridistas, asegurando que en un club de esta dimensión todo puede cambiar en cuestión de horas. Como está pasando que de pronto se anuncian cosas por un lado y por otro. "¿Si tendría claro mi voto? Esperaría hasta el sábado por la noche. A día de hoy es escuchar. El socio no puede tener el voto claro desde ya cuando suceden tantas cosas y tan rápidas día a día y hora a hora; cosas buenas y cosas malas". "Cuando el voto es tan personal e intransferible, tienes que tener muy claras tus líneas rojas, tus líneas blancas y lo que te gusta y lo que no. Si hay cosas que tengo en la cabeza que no me gustan y alguno las propusiese, evidentemente no lo votaría, por mucho que me hubiese seducido lo anterior".

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SU ESPINA DE SER SOCIO

A pesar de su vinculación histórica con el Santiago Bernabéu, Morientes descartó rotundamente formar parte activa de ningún proyecto electoral a corto plazo. Enfatizó que se encuentra en un gran momento profesional y personal: "Yo estoy tranquilo, soy feliz ahora mismo con lo que hago y lo estoy viendo con mucha expectativa de ver qué ocurre el domingo. El socio es el que tiene que decidir".

Asimismo, el exinternacional español compartió una pequeña confidencia sobre su estatus actual respecto al club, admitiendo la dificultad que entraña formar parte de la masa social oficial de la entidad de Concha Espina: "No tengo la fortuna de ser socio. Mira que lo he intentado, pero es muy complicado ser socio del Real Madrid. Estoy desde mi aspecto más madridista, digamos, viendo a ver qué es lo que pasa".

EL 'ENCAJE' DE HAALAND

Como no podía ser de otra manera, el debate electoral también se juega en el terreno de los grandes nombres y los fichajes estratégicos. Y es más votos de lo que muchos piensan. Riquelme propone al delantero noruego Erling Haaland para juntarlo con Vinícius y Mbappé, el histórico '9' blanco tiró de jerarquía y ADN madridista para recordar una norma no escrita del club: "Yo siempre he dicho que los grandes jugadores siempre conectan bien, solo hay que delimitarles sus funciones dentro del campo. Esto ha sido el Real Madrid toda la vida, no es una cosa nueva. Si Erling Haaland llegase, se tendría que adaptar a todo lo que hay. Repito, Erling Haaland se tendría que adaptar al Real Madrid y no el Real Madrid a Erling Haaland. Eso es muy importante".

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, anoche en ‘El Hormiguero’ al anunciar el fichaje de Haaland / ANTENA 3

Sin duda alguna, una visión interesante la que ha ofrecido el extremeño ante los medios transmitiendo sus pensamientos de manera transparente; resaltando lo bien que Florentino y Riquelme están llevando los ritmos, la importancia de que ninguno cruce sus líneas rojas y los beneficios que le han aportado al Real Madrid simplemente estas campañas tras 20 años.