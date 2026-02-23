Morientes, ex jugador del Real Madrid: "La eliminatoria contra el Benfica está encarriladísima"

La derrota del Real Madrid ante Osasuna, que supuso el primer tropiezo en Liga de Álvaro Arbeloa, volvió a abrir el cajón de las dudas sobre el conjunto blanco. Sobre todo, porque el batacazo, que devolvió el liderato al Barça de Flick, llegó antes de la vuelta del ‘playoff’ contra el Benfica, que decidirá el destino de la temporada. Para Morientes, exjugador blanco, el 0-1 de la ida, marcado por la polémica que estalló tras la celebración y el gol de Vinicius, dejó "encarriladísima la eliminatoria" de cara al choque del miércoles (21.00 horas, Bernabéu).

"Si el Madrid no puede pelear por la Champions..."

El que fuera delantero del Real Madrid, entre otros equipos, dio su visión de la actualidad blanca en el marco de una alianza firmada entre Airbnb y LaLiga, de la que él es anfitrión. "No está pasando nada del otro mundo, el Madrid es así. Es un club con mucha repercusión. Estamos casi a finales de febrero, queda lo más importante y es lo que hay que analizar", dijo Morientes, restando importancia a lecturas anticipadas y otorgándole al conjunto de Arbeloa el favoritismo que tradicionalmente se le presupone a este club.

Fernando Morientes y Andrés Iniesta, en el acuerdo firmado entre LaLiga y Airbnb. / AIRBNB

"Si el Madrid no puede pelear la Champions, imagínate los demás. Lo complicado en el mundo del fútbol es que en los meses de marzo, abril y mayo lleguen en su mejor versión todos los jugadores, o la mayoría de ellos. Ese es el trabajo del entrenador, del preparador físico y del ‘staff’, para que cuando se juegue lo importante, un equipo como el Madrid habitualmente esté en la lucha", sostuvo Morientes.

Para el embajador de la Fundación Real Madrid, entre otros roles que desempeña actualmente, tanto Xabi Alonso como Arbeloa deben sentirse "afortunados" de haberse sentado en el banquillo madridista. "Lo más importante en un proyecto es empezar y terminar con la idea que tienes en un principio. Pero esto, como en cualquier empresa, lo determinan los resultados. ¿El cambio de entrenador? Pues en ese momento la gente que toma las decisiones pensó que lo que había no se correspondía y por eso tomaron la decisión", justificó.

Morientes va en la línea de que el entrenador no es necesariamente una figura decisiva en el destino del Real Madrid. De ahí su opinión sobre la eliminatoria contra el Benfica. "Está encarriladísima y muy cuesta arriba para el Benfica, porque no es fácil jugar en el Bernabéu y lo sé por experiencia propia. Cuando se va acercando el final es cuando el Madrid va dando su mejor versión y los jugadores se van entonando", reivindicó sobre el efecto que pueda tener el estadio en el cruce.

"Me gustan los grandes jugadores, me gusta Vinicius"

También fue cuestionado sobre el rendimiento del hombre en el que estarán puestas todas las miradas el miércoles. "Vinicius está en un momento especial. Creo que en Pamplona fue el jugador diferencial del Madrid, con un Mbappé que, después de la lesión, no ha terminado de encontrar su mejor versión. Al final, este tipo de jugadores son los que marcan la diferencia. No voy a descubrir yo a Vinicius ni en su parte personal ni profesional, pero yo, como aficionado del Madrid y del fútbol, me gustan los grandes jugadores y el brasileño sin duda lo es", defendió.

Igualmente, analizó el aterrizaje de Arbeloa en el primer equipo. "No tiene que ser nada fácil llegar a un club como el Real Madrid, por la repercusión que tiene tomar decisiones, tanto dentro como fuera del campo. Los que estamos fuera lo vemos y deseamos que le vaya lo mejor posible. Aunque yo soy amigo de Xabi Alonso, también he compartido cosas con Arbeloa", explicó, valorando que exista una apuesta por ‘La Fábrica’.

"Yo soy un enamorado de Benito Floro porque miró a la cantera y puso a jugar a un chico de 16 o 17 años. Estoy a favor de todos los entrenadores que cuenten con la cantera, y más Arbeloa, que los conoce especialmente bien. Cada vez que hay un canterano alineado, estoy convencido de que es por méritos propios, porque el que mejor lo conoce es su entrenador", señaló un hombre de fútbol que también está implicado en la selección de jugadas para Tiempo de Revisión.

Se trata del programa del Comité Técnico de Árbitros en el que se analizan las acciones más controvertidas de la jornada, como el penalti de Courtois a Budimir. "Lo que hacemos es elegir las jugadas entre cuatro personas de fútbol; unas veces está el Madrid, otras veces no; unas veces está el Barça… Sé que lo que más genera polémica es el Barça y el Madrid, pero a mí me da exactamente igual", se defendió un goleador que, en el acto de LaLiga y Airbnb, recordó algunos de sus mejores momentos como jugador, como el repóker que le marcó a la UD Las Palmas en la temporada 2001/2002, cuyo balón guarda con mimo en su particular museo