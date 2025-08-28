Morbo máximo: los posibles rivales del Madrid en la Champions

El sorteo de la Champions de este jueves 28 de agosto decidirá los rivales de los ocho encuentros de la fase Liga para el Real Madrid. Los blancos serán parte del Bombo 1, pero esto no impide que se enfrenten a grandes rivales; ya se las tendrán que ver con dos equipos de cada bombo y algunos de esos posibles encuentros tienen mucho morbo.

En el Bombo 1 todos los contrincantes serán muy duros, pero dos serán especiales para el madridismo. El primero de ellos: el PSG, campeón de Europa.

El campeón de Europa

No será la primera vez que Kylian Mbappé se enfrente a su antiguo equipo, ya que se vieron las caras en las semifinales del Mundial de Clubes en Nueva Jersey. Ese día los blancos cayeron por un 3-0 muy humillante y vieron cómo los franceses pasaron por encima del nuevo equipo de Xabi Alonso.

Achraf ante Vinicius, en el Mundial de Clubes / Agencias

El PSG le robó la corona europea y es el rival a batir. El Madrid ha montado un proyecto para volver a ganarlo todo y enfrentarse con el equipo más ganador sería una gran manera de probar el nivel real de los merengues. Además, sería otro intento para que Mbappé pueda resarcirse ante su antiguo club que lo ganó todo justo en el momento que el delantero se marchó.

El 'clásico' europeo de los últimos años

Los otros grandes equipos a los que se podría enfrentar el Real Madrid del Bombo 1 son: Bayern de Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund... pero pocos más morbosos que otro capítulo más de la saga Pep - Madrid que hemos vivido los últimos años en Champions.

En las últimas seis ediciones se han visto las caras en cinco ocasiones; solo se evitaron en 2021. Con un balance favorable a los blancos, con tres eliminatorias superadas a dos. De hecho, las tres victorias blancas fueron muy dolorosas para Guardiola: en 2022 con una remontada histórica, en 2024 tras aguantar heroicamente el asedio 'citizen' y la de la temporada pasada fue el puñal final para el proyecto de los ingleses que se está tambaleando.

El Manchester City no pudo con el Real Madrid en la Champions League / AGENCIAS

Un Pep Guardiola - Real Madrid siempre mola y ahora el City necesita volver a su mejor nivel, mientras que el equipo de Xabi Alonso necesita medirse con un rival complicado para saber en qué momento real está.

Viejos conocidos

Hay que recordar que en el Bombo 1 está el FC Barcelona, pero la UEFA no permite enfrentamientos entre equipos del mismo país en esta ronda. Por tanto, del segundo debemos eliminar directamente a Atlético de Madrid y Villarreal. Pero sí que hay otros encuentros que despertarían un interés especial en los aficionados.

Precisamente en este caso sería muy especial para Xabi Alonso, ya que estamos hablando de 'su' Bayer Leverkusen. El equipo de la píldora afronta su primera temporada tras la marcha del tolosarra y podrían volver a verse las caras en la fase Liga de la Champions.

Xabi Alonso se despide de la afición del Leverkusen / EFE

Con Ten Hag el equipo no ha arrancado especialmente bien con una derrota en casa ante el Hoffenheim, pero el pasado martes anunciaron su nueva incorporación: Lucas Vázquez. El lateral dejó el Madrid tras más de 15 años en Valdebebas y podría reencontrarse con su exequipo a las primeras de cambio.

El Bernabéu clama venganza

Y como último gran rival tenemos el Arsenal. El verdugo blanco de la temporada pasada y que tanto ambiente de remontada generó tras la ida en el Emirates. El Madrid no consiguió darle la vuelta al 3-0 de Londres y cayó en los cuartos de final. Ahora, un año después, el Bernabéu quiere venganza por la eliminación.

El Real Madrid y al Arsenal en los cuartos de final de la Champions League 2025 / EFE

Además de estos cuatro equipos, ¿cuáles son los otros rivales posibles del Real Madrid?