Morbo madridista en la Premier: Xabi Alonso y Arbeloa se citan en la primera jornada

El efecto dominó originado en el Real Madrid ha terminado alcanzando de lleno a la Premier League. El campeonato inglés anunció el pasado viernes el calendario de la temporada 2026/27 y una de las imágenes más llamativas de la primera jornada tendrá un marcado aroma madridista.

El próximo lunes 24 de agosto, a las 21:00 horas (horario peninsular español), el histórico Craven Cottage será escenario del duelo entre Fulham y Chelsea, un encuentro que, salvo sorpresa de última hora, enfrentará en los banquillos a dos viejos conocidos del madridismo: Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa.

La Premier situó el derbi del oeste de Londres como cierre de la primera jornada, convirtiéndolo además en uno de los grandes focos de atención del arranque liguero. El Chelsea comenzará una nueva era bajo la dirección de Alonso, mientras que Arbeloa aparece como el principal candidato para hacerse con el proyecto del Fulham.

El origen de todo: el terremoto del Real Madrid

Tras una temporada difícil a nivel de títulos, Carlo Ancelotti puso punto final a su segunda aventura en el Real Madrid y el club apostó por Xabi Alonso como relevo natural.

El técnico tolosarra aterrizó con el prestigio adquirido en Alemania y con la misión de rejuvenecer el proyecto. Durante su etapa, impulsó una profunda renovación de la plantilla, marcada por la llegada de jóvenes talentos y futbolistas llamados a liderar el futuro blanco.

Florentino Perez y Xabi Alonso el día de su presentación / EFE

Entre los movimientos más destacados aparecieron nombres como Dean Huijsen, Franco Mastantuono y Trent Alexander-Arnold, incorporaciones destinadas a construir una nueva columna vertebral para el equipo.

Sin embargo, el proyecto nunca terminó de encontrar la estabilidad esperada. Los resultados acompañaron al inicio, pero las tensiones internas comenzaron a multiplicarse. Las diferencias entre varias de las grandes estrellas del vestuario, con episodios que afectaron a jugadores como Vinicius, Jude Bellingham o Fede Valverde, acabaron desgastando la convivencia y debilitando la posición del entrenador.

Arbeloa, la solución de emergencia

Tras la salida de Alonso, el Real Madrid recurrió a una de las figuras más reconocibles de su estructura de cantera: Álvaro Arbeloa. El exdefensa asumió el reto después de una destitución producida tras la derrota en la Supercopa de España, en un momento especialmente delicado para la entidad.

Su llegada estuvo marcada por una apuesta decidida por los jóvenes talentos de Valdebebas. Futbolistas como Pitarch encontraron oportunidades en el primer equipo, mientras Arbeloa intentaba reconstruir una plantilla golpeada por la irregularidad y las polémicas.

Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa, en el Real Madrid / Europa Press

El problema fue que el vestuario seguía siendo una fuente constante de conflictos. Las fricciones entre algunos pesos pesados, las diferencias tácticas y los continuos debates alrededor de figuras como Kylian Mbappé impidieron que el técnico lograra estabilizar completamente la situación.

La ironía del destino ha querido que la primera jornada de la Premier reúna a dos entrenadores cuya carrera quedó profundamente marcada por José Mourinho. Lo que parecía un simple Fulham-Chelsea se ha transformado en el primer capítulo de una historia nacida en Valdebebas, alimentada por las turbulencias del Real Madrid y que tendrá su siguiente parada en la Premier League.