El monumental cabreo de Mbappé al acabar el Madrid-Bayern

Fue una de las imágenes del final del partido. Kyllian Mbappé, que jugó los 90 minutos fallando algunas ocasiones de gol ante el Bayern, salió del terreno de juego visiblemente cabreado por la derrota ante los alemanes y con cara de muy pocos amigos. El futbolista francés era el elegido para hablar a pie de campo tras finalizar el encuentro, pero declinó la posibilidad ante los intentos del jefe de prensa del Madrid para llevarlo ante las cámaras. Mbappé lo cortó con un claro 'no' y se fue del campo sin saludar al público ni hablar con sus compañeros.

A Mbappé se le vio muy activo durante todo el partido e, incluso, bajó a ayudar defensivamente ante el 'roto' que le estaba realizando el Bayern a los blancos en algunas fases del encuentro. El francés se pegó varias carreras para cortar contragolpes peligrosos y se echó el equipo a sus espaldas en la parte final del encuentro.

La frustración de Mbappé vino provocada por las ocasiones que erró. Neuer le paró prácticamente todos los chuts a portería hasta que finalmente pudo marcar un gol para recortar distancias. Pese a todo, el francés salió muy enfadado por los pitos que tuvo que escuchar de parte de la grada del Bernabéu en algún momento del partido. No le gustó nada al francés que el Bernabéu le echase en cara a Vinicius o a Carreras algunos pases fallados y no puede entender cómo en el partido más importante de la temporada, la grada no estuviera totalmente volcada con el equipo hasta el final.

Mbappé comienza a tener claro que su etapa en el Madrid va a seguir sin ganar grandes títulos a pesar de la apuesta que realizaron las dos partes para unir sus caminos. Si el equipo blanco cae derrotado en la Champions, prácticamente habrá dicho adiós al curso ya que en la Liga están a siete puntos del Barça y aún deben jugar el Clásico en el Camp Nou. Una temporada aciaga en un proyecto en el que el francés demanda cambios para poder competir al máximo nivel.