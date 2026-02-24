La montaña rusa de Mastantuono: titular sin brillo, señalado y ahora olvidado

Algo pasa con Mastantuono en el Real Madrid y es algo recurrente esta temporada. El argentino vive en una montaña rusa constante. Empezó su etapa en la capital de España con la confianza de Xabi Alonso. Sin haber demostrado aún nada, el tolosarra confió en él y le dio muchos minutos en las primeras jornadas de Liga.

Ocho encuentros consecutivos con seis titularidades entre setiembre y octubre. El ex de River Plate jugaba, pero no convencía. Solo un tanto ante el Levante y muchos partidos pasando sin pena ni gloria. A sus 18 años seguía aclimatándose al cambio del fútbol sudamericano al europeo. Pero de golpe todo cambió. No jugó ni un minuto en el Clásico que los blancos ganaron y desapareció por completo.

Mastantuono recibe órdenes de Xabi Alonso / Efe

Estuvo cuatro encuentros lesionado por unos problemas de pubalgia, pero cuando volvió a estar disponible, siguió sin jugar. En los dos meses finales del 2025 solo disputó 158 minutos y se pasó cinco encuentros enteros calentando banquillo. La confianza de Xabi en el argentino se desvaneció tras el Clásico. Con el despido del tolosarra, su situación volvió a dar un giro de 180 grados.

La misma historia con Arbeloa

Llegó Arbeloa al banquillo merengue y se propuso recuperar la confianza de los pesos pesados, mimándolos como el que más. Mastantuono no es uno de ellos, pero es una apuesta directa del presidente Florentino Pérez; por lo tanto, también recibió un buen trato. Arrancó jugándolo todo. Fue uno de los grandes culpables de la eliminación ante el Albacete y siguió disputando muchos minutos vacíos en las siguientes semanas. Paradójicamente, estos fueron sus mejores momentos estadísticos con el Madrid: dos tantos. Pero seguimos sin ver nada del futbolista que deslumbró en el Monumental.

Tras seis encuentros siendo importante para Arbeloa, volvieron a disminuir sus minutos de juego. De jugar un mínimo de 60 minutos a nueve solo ante el Valencia a inicios de febrero y desde ese día nada. Desaparecido. El salmantino ha dejado de contar con el argentino a pesar de la lesión de Rodrygo y Bellingham. No hay espacio en el once.

Mastantuono y Bellingham, sobre el césped del Santiago Bernabéu / SPORT.es

El cambio de sistema del Madrid tampoco favorece nada al '30'. El 442 que utiliza el salmantino solo deja dos posiciones posibles para Mastantuono: la banda derecha y la posición de Güler. Sin Bellingham, ese puesto está más abierto, pero el turco es un fijo en el once para Arbeloa. Mientras que en la banda, prefiera un perfil más defensivo como Valverde para ayudar a Trent Alexander-Arnold o Carvajal. El mismo problema de siempre. Si no puede cambiar a los dos pesos pesados, hay muchos futbolistas que se quedan sin espacio. Mastantuono tiene a varios futbolistas por delante en la rotación: Gonzalo, Brahim y Rodrygo. Una situación muy similar a la de Endrick y ya saben cómo terminó.