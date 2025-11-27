Los monstruos de Xabi Alonso

Xabi Alonso se fue aliviado, pero no pletórico, del Estadio Georgios Karaiskakis. Un campo en el que nunca había ganado el Real Madrid, al igual que Grecia, terreno en el que se había abonado a las tragedias. Evitó una nueva hecatombe Mbappé, con un póker que le quitó este mismo juego de cartas a la cara del vasco. El planteamiento del tolosarra nunca funcionó y el club madridista sobrevivió con su esencia a la contra. Nunca un equipo con unos resultados tan favorables tuvo tan escasa tolerancia al error.

El esfuerzo de Asencio tras una tragedia familiar

De partida, Xabi Alonso utilizó una defensa de cuatro hombres, con Asencio, el único central, acompañado de Carreras, que ya había ejercido en esta posición, pero en formación de cinco atrás. Terminó sustituyendo al que fuera de jugador del Castilla, quien fue titular contra el Olympiacos después de recibir una trágica noticia, como la muerte de su abuelo. Así lo mostró en sus redes sociales tras el 3-4 en el que salió tras sufrir una sobrecarga en los isquitiobiales que encendió las alertas.

El Real Madrid terminó sin ningún central en el campo, lo que le llevó a pedir la hora ante un rival que dejó huecos suficientes para que Mbappé se diese un banquete. Xabi Alonso construyó con los mimbres que tenía una defensa de circunstancias, con Mendy de titular. El francés, que no jugaba desde la final de Copa del Rey de abril, acabó fundido. Por el otro flanco, Trent Alexander-Arnold hizo lo mejor que supo como mantener un bien para lanzar a sus compañeros. Pero la conclusión primera: los 'buenos', siempre titulares, como insistió Vinicius.

Con todo, el equipo estuvo lejos de lo que Xabi Alonso quiere. O no, porque la guerra individual le funciona al Real Madrid en estos contextos. Esta semana, por lo menos, el vasco ha contado con el apoyo público de sus jugadores que le había faltado. Sobre todo, de díscolos como Camavinga, aunque con un tono de condescendencia que demuestra la anomalía de autoridad que hay en un vestuario que son picos de sierra. "Es más la prensa que habla, estoy dentro y lo veo todo, veo un vestuario muy unido más unido que nunca. Pienso que vamos a hacer todo como siempre para ganar y para ayudar al míster en este momento”.

Una deficiente gestión del banquillo

El galo utilizó el término "ayudar", mientras que su compatriota, Mbappé, empleó la palabra "proteger" para hablar de la relación con un entrenador que, en público, tapó los fantasmas que se habían alimentado en las semanas anteriores. Camavinga jugó con fiebre, lo que obligó a Xabi Alonso a mover ficha para dar entrada a Ceballos. Los cambios no funcionaron, algo que es recurrente en la intervención del vasco, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en el Mundial de Clubes, donde sobresalió por su lectura de los partidos.

Champions

Xabi Alonso terminó por dar entrada a Bellingham, sacrificando la mejor versión de Güler, una de sus mejores creaciones hasta que ha tenido que encajar al inglés en un esquema al que aporta gol, pero donde resta equilibrio. El entrenador vasco vive con sus monstruos. Jude o Vinicius, que tienen el mismo poder para desafiar al rival como al que debe administrar una autoridad siempre medida por las altas esferas. Por lo menos en público ha demostrado Xabi Alonso un soplo para los planes inmediatos.

El técnico confesó una charla con Florentino para mostrarle su apoyo después de tres tropiezos consecutivos. Lunin evitó que fuesen cuatro, lo que hubiera supuesto una tragedia griega, sobre todo si tirase por tierra la exhibición de un Mbappé que criticó duramente una pregunta de la prensa acerca de la dependencia que tiene el Real Madrid de su rendimiento. Y en el fondo de la habitación blanca, Xabi Alonso, rodeado de sus monstruos, sobrevive gracias a ellos.