Un monstruo viene a verte

El Real Madrid y el Manchester City se han convertido en viejos conocidos en los últimos años. Tanto, que sus seis cruces en la última década se han convertido en un clásico europeo entre dos de los equipos más pujantes del continente. Las diferencias residen en el momento en el que llega cada uno a la cita. En este caso es el equipo de Guardiola el que parte como favorito de la eliminatoria ante un Madrid desconocido incluso para su propia afición. Pese al pesimismo general, al Real Madrid nunca se le puede dar por muerto.

El club blanco atraviesa una crisis de identidad en todas sus estructuras. Parece dormido en sus laureles, estancado en sus sueños de grandeza. La renovación de la plantilla iba por buen camino pero empezó a denunciarse falta de compromiso de los futbolistas. Tanto tiempo en la mediocridad, año y medio, avanza a otro escalón en el que se cuestiona el nivel de sus jugadores.

Instalados en la duda

Guardiola tampoco lo ha tenido fácil en las dos últimas temporadas, con un trayecto irregular que ha ido enderezando para llegar a esta recta final vestido de sí mismo. Es un City más reconocible, aunque aún lejos de aquel que se llevó la Champions en 2023. Pep ha sido siempre un peligro para los blancos, un látigo, un ‘monstruo’ que vuelve a verlos en un escenario donde dejó temblando a su rival en varias de sus visitas con el Barça o con el City.

El Madrid se agarra al fútbol de Vinícius / EP

El Madrid llega con las mismas dudas que cuando se midieron en la fase de clasificación en el Bernabéu hace tres meses, con triunfo citizen 1-2. Y lo hizo con el mismo número de bajas, siete, aunque ahora son más relevantes. Mbappé y Bellingham se pierden el envite, junto a Carreras, Rodrygo y Ceballos, aptos entonces, aunque el francés jugó solo once minutos al estar ya lesionado de la rodilla. Este miércoles repiten Mbappé, Militao y Alaba, y son alta respecto al enfrentamiento del pasado 10 de diciembre Carvajal, Camavinga, Alexander Arnold y Mendy.

Diferencias

Guardiola llega con las bajas de Gvardiol y Kovacic, pero con dos fichajes invernales Guéhi y Semenyo, que se han integrado con rapidez. Además, recupera a Rodri, que vuelve a lucir de arquitecto en el centro del campo tras jugar 16 de los últimos 17 partidos. El once será muy parecido al que ganó en el Bernabéu, algo que el Madrid no puede decir. Aunque el partido fue igualado y solo un penalti protestado decidió aquel marcador.

Rodri vuelve a ser el referente del juego del City / EFE

La diferencia entre este City y el actual Real Madrid reside en que mientras los ingleses se reparten el protagonismo, cada cual en su rol para destacar en su trabajo, los madridistas se encomiendan a Vinícius en ataque y a Courtois bajo palos. Los demás tiene sus funciones, pero sin marcar diferencias en sus posiciones. A eso se suma lo que corre cada equipo: hace tres meses los blancos recorrieron siete kilómetros menos: 111,8 por 119.

Galones

La paciencia institucional del City con Guardiola tiene premio. Respeta los galones, mientras que en el Madrid las condecoraciones se la cuelgan sus dirigentes. Han quemado sus naves con tres técnicos en año y medio cuyos proyectos se escurren entre los dedos. El club nunca respetó la reputación de Ancelotti y Xabi Alonso. Se puso de parte de sus estrellas, de sus caprichos y egocentrismos.

El City tiene la oportunidad de seguir creciendo en sus aspiraciones, a costa de un Real Madrid que está al borde de la quiebra por segunda temporada consecutiva. Guardiola nunca se fía de un rival que siempre le opuso resistencia, pero mucho tiene que equivocarse para no seguir adelante y colarse en los cuartos de final. Pep Tiene a todo su arsenal después de dar descansos el fin de semana a 10 de sus titulares en el partido de la FA Cup ante el Newcastle.

Dudas en el once

Arbeloa sabe que tienen que buscar un buen resultado para la vuelta en Anfield. Sin embargo, tiene poco donde elegir por las bajas y por unos suplentes que no están a la altura de un equipo como el Madrid. Quizá por eso, el salmantino ha decidido recurrir a la cantera para ver si mejoran en busca de una versión más competitiva.

Recupera a Camavinga tras superar sus problemas odontológicos. Pero no se descarta que mantenga al canterano Thiago. En la banda izquierda, Mendy apunta a ser el relevo del lesionado Carreras, mientras que en la derecha podría poner a Carvajal, mejor defensor que Trent para contener el potencial ofensivo del City. En el eje de la defensa tiene que elegir a Rudiger, Huijsen o Asencio para dos puestos.