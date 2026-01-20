El día que el Mónaco de Morientes destrozó a los 'Galácticos': "Eran mis amigos"

La Champions 2003/2004 fue uno de los títulos futbolísticos más recordados. Una edición que rompió cualquier previsión y que acabó coronando al Oporto de Jose Mourinho, tras vencer al AS Monaco que dirigía Deschamps. El cuadro luso accedió a la final tras deshacerse del Deportivo y los monegascos del Chelsea. Antes, el subcampeón de aquella edición perpetró una 'machada' contra el Real Madrid de los 'Galácticos'. Y lo hizo, precisamente, gracias a un jugador blanco cedido como Morientes.

El gol de Morientes que dio alas al Mónaco

Hasta el duelo de este martes (Bernabéu, 21.00 horas), este enfrentamiento es el único entre dos equipos que mantienen una buena relación. De hecho, el Mónaco se encargó de plasmarla de nuevo en sus redes sociales en la previa al partido. Cuando derrotaron al Barça en la pasada edición de la Champions también hicieron guiños al Real Madrid, en cuyas filas están exjugadores como Mbappé o Tchouaméni.

Nada que ver con aquella encendida eliminatoria de cuartos de la Champions 2003/2004 que se presumía como un paseo militar para el Real Madrid de los 'Galácticos' que dirigía Carlos Queiroz. Fue el principio del fin de aquella plantilla, que cayó con estrépito a doble partido. Más si cabe, porque el conjunto blanco venció en la ida por 4-2 con tantos de Helguera, Zidane, Figo y Ronaldo.

En el bando contrario, Squillaci había puesto en ventaja a los de Deschamps, que abrieron una puerta a la esperanza con el tanto de Morientes en el minuto 83. El delantero buscó en la liga francesa las oportunidades que no tenía en un cuadro plagado de estrellas. Su papel fue decisivo en la ida y volvió a serlo en la vuelta, donde el valor doble de los goles clasificó al Mónaco tras un histórico 3-1.

"Soy madridista, pero también profesional"

El gran protagonista del partido en el Stade Louis II fue un excelso Ludovic Giuly, que después ficharía por el Barça. A pesar de que el Real Madrid se puso por delante con un gol de Raúl que parecía encarrilar la eliminatoria, el extremo de Lyon se sacó de la chistera un disparo que dejó en tablas el encuentro antes del descanso. La segunda mitad fue un torbellino de ocasiones que terminaría con un doblete de Giuly y otro remate ganador de Morientes, que en el primer partido le había dedicado su tanto a las víctimas del 11-M.

No crean que el 'Moro', que era un cedido del Real Madrid en Mónaco, se cortó un pelo en la celebración de un tanto que eliminaría al equipo al que regresaría ese mismo verano para una última temporada antes de marcharse al Liverpool. “Vi sufrir a mis amigos”, reconoce cada vez que recuerda un hombre que acabaría creando las llamadas "cláusulas del miedo" para evitar un episodio que figura en la memoria negra de la Champions de un equipo cargado de estrellas que nunca llegó a 'campeonar'.

Para colmo, como sucede con las cesiones, el Real Madrid costeó el 65% de aquella eliminación. Aquel era el porcentaje de la nómina de Morientes que pagaba la entidad que, con Valdano en la secretaría técnica, decidió cederle ante la falta de espacio por el papel protagónico de Ronaldo Nazario. "Soy madridista, pero también soy profesional y me debo a mi equipo, el Mónaco", reconocía Morientes después de un triunfo épico que dejó a Florentino cariacontecido, más después de que Casilas dijese que era "la crónica de una muerte anunciada".