Alexander-Arnold, ante su gran oportunidad

Las expectativas con la llegada de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid eran enormes. El lateral, antes de emigrar a LaLiga, era uno de los mejores jugadores del mundo en su puesto y uno de los mayores generadores de ocasiones del fútbol europeo. Sin embargo, la lesión en septiembre contra el Marsella y los problemas de adaptación a una nueva cultura han evitado que el inglés muestre su mejor nivel en el Bernabéu.

Sus primeros partidos con el Real Madrid fueron discretos. Trent, por el que los blancos pagaron al Liverpool diez millones de euros para contar con él en el Mundial de Clubes, pasó desapercibido en Estados Unidos, en un torneo en el que acabó lesionado y sin jugar contra el PSG. Tras el verano, las sensaciones del futbolista de 27 años no mejoraron, hasta el punto que fue suplente en dos de los primeros cuatro choques ligueros.

Aparte de la intrascendencia en el terreno de juego, el inglés sufrió una lesión en el muslo que frenó su progresión en el equipo. En el primer partido de Champions contra el Marsella, Trent abandonó el campo a los cinco minutos con una lesión en el muslo, que lo ha alejado mes y medio de los planes de Xabi Alonso. Aunque ya se ha entrenado con el grupo (incluso ha regresado a la convocatoria para el clásico), el técnico tolosarra prefiere ser cauto con él debido a sus incesantes problemas musculares.

Sin embargo, la lesión de Dani Carvajal, que estará de baja hasta 2026, va a obligar al preparador blanco a optar por Trent antes de lo que le gustaría. El inglés, único lateral derecho de la plantilla sano, competirá estos dos meses por el puesto con Valverde, a quien no le entusiasma ocupar el carril. Asencio, que también ha jugado en banda, no cuenta con la confianza de Xabi Alonso.

El calendario del Real Madrid en estas próximas semanas sin Carvajal es tremendamente exigente, por lo que el inglés deberá dar un paso al frente y demostrar, de una vez por todas, el nivel que se le presuponía cuando firmó por los blancos. Sin ir más lejos, dentro de siete días visita Anfield por primera vez tras su sonora salida del Liverpool.

Los aficionados 'reds' no le perdonan su marcha como agente libre a uno de los rivales para ganar la Champions, pese a la trascendencia del lateral en los éxitos recientes del club. Trent, que disputó nueve temporadas con el primer equipo, fue imprescindible en los esquemas de Jürgen Klopp y Arne Slot. Además de los nueve títulos, entre ellos dos Premier y una Champions, el inglés se convirtió en el principal generador de fútbol del Liverpool, mostrando una versión que anhelan encontrar en el Bernabéu.