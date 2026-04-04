Moisés Caicedo, otra estrella del Chelsea que no descarta jugar en el Madrid

El Chelsea vive días convulsos en su vestuario tras la polémica generada por las declaraciones de dos de sus principales figuras, Enzo Fernández y Moisés Caicedo, sobre un posible futuro en el Real Madrid.

El club londinense decidió sancionar a Enzo con dos partidos de suspensión después de que el centrocampista argentino dejara entrever su interés por vivir en Madrid durante el último parón internacional. La entidad consideró que sus palabras cruzaban una “línea roja” en cuanto al compromiso y la cultura interna del equipo, una medida respaldada por el técnico Liam Rosenior.

Polémica

La decisión no ha estado exenta de polémica. El entorno del jugador ha calificado el castigo como “injusto”, defendiendo que sus declaraciones no implicaban negociaciones reales ni falta de profesionalidad. Aun así, el episodio ha alimentado las dudas sobre su futuro en Stamford Bridge, pese a tener contrato de larga duración.

Cucurella y Enzo Fernández, en un partido con el Chelsea. / VINCE MIGNOTT / EFE

En este contexto de tensión, el foco se ha desplazado ahora hacia Caicedo. El internacional ecuatoriano ha reconocido recientemente, en palabras para 'As', que no cierra la puerta a un posible salto al fútbol español en el futuro, en concreto al Real Madrid, aunque matizó que su presente sigue estando en el Chelsea. Sus palabras llegan apenas días después del castigo a su compañero, lo que ha generado inquietud en la entidad inglesa.

Dudas

Ambos futbolistas son piezas clave del proyecto deportivo del Chelsea y cuentan con contratos a largo plazo, lo que en teoría blinda su continuidad. Sin embargo, el interés del club blanco y el atractivo de LaLiga siguen presentes en el imaginario de varios jugadores del conjunto londinense.

Moisés Caicedo: "No le tenemos miedo a ninguna selección" / EFE

La situación refleja un momento delicado para el Chelsea, donde los resultados irregulares y la incertidumbre deportiva parecen haber abierto grietas internas. Mientras tanto, en Madrid observan atentos, conscientes de que el talento de Fernández y Caicedo encajaría en su política de refuerzos a medio plazo.

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Por ahora, Stamford Bridge intenta apagar un incendio que amenaza con ir más allá de lo deportivo y que podría tener consecuencias en el próximo mercado de fichajes.