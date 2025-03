Modric: "Sueño con dejarlo en el Real Madrid"

Luka Modric se encuentra en un punto crucial de su carrera. A sus 39 años, su contrato con el Real Madrid finaliza al término de la presente temporada y, a día de hoy, todavía no está claro si estamos ante el último baile de blanco de la estrella croata.

La estrategia del Real Madrid respecto a la renovación de contratos para jugadores veteranos ha sido clara en las últimas temporadas: ofrecer extensiones año a año, una política adoptada por Florentino, a quien no le ha temblado el pulso a la hora de decir adiós a grandes leyendas que no se han ajustado a sus planes. En este sentido, Modric, que ya renovó el año pasado por una temporada más, ha expresado en una reciente entrevista con Téléfoot su deseo de continuar vistiendo la camiseta blanca:

“Ahora mismo no pienso en la retirada. Pero como siempre he dicho: me gustaría retirarme en el Real Madrid, que sería un sueño para mí. Vamos a ver qué pasa. Todavía queda mucha temporada y quiero enfocarme en lo que queda, porque quedan muchos partidos. Vamos a ver qué pasa. No tengo ninguna prisa”.

La leyenda blanca mantiene así abierta la posibilidad de seguir una temporada más en el Bernabéu. Por su parte, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no se ha cansado de elogiar la vigencia y calidad de Modric durante este curso, destacando su importancia en el equipo:

“Modric es un buen regalo para el fútbol. Tiene que seguir hasta que él quiera porque lo que hace lo hace muy bien. El Real Madrid tiene la suerte de tener una leyenda que ha marcado una época y el fútbol, un gran regalo por su calidad y profesionalidad”.

A pesar de su edad, Modric ha demostrado en el campo que aún posee la calidad y el liderazgo necesarios para competir al más alto nivel. Su rendimiento en los últimos partidos en Europa y en Liga ha sido clave para el equipo, lo que refuerza su posición como un jugador valioso en la plantilla

Mientras tanto, el Real Madrid se enfrenta al desafío de planificar el futuro de su plantilla. La dirección deportiva quiere equilibrar la experiencia de jugadores como Modric y dar más protagonismo a sus jóvenes talentos para reforzar la política de los últimos años, un plan que asegure la competitividad del equipo en las próximas temporadas.